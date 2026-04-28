Ação da prefeitura oferece 130 vagas gratuitas e reforça o compromisso com a saúde e o bem-estar animal - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Ação da prefeitura oferece 130 vagas gratuitas e reforça o compromisso com a saúde e o bem-estar animalFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 28/04/2026 15:38

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta terça-feira, dia 28, os atendimentos do Castramóvel no bairro Roma I, com a realização das cirurgias de castração previamente agendadas para cães e gatos da localidade. A ação segue no bairro até o dia 28 de maio, ampliando o acesso da população ao serviço gratuito.

Ao todo, foram disponibilizadas 130 vagas gratuitas, preenchidas durante período de inscrições realizado em frente à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Roma I. As vagas foram distribuídas entre 40 cadelas, 50 machos (cães e gatos) e 40 gatas.

Moradora do Roma I, Cristina de Jesus Claudino destacou a importância da ação para a comunidade. Ela contou que já participa da iniciativa com outros animais da família. “É de suma importância, porque evita o aumento da população de animais. Muitas vezes eles acabam se reproduzindo sem o cuidado necessário, e não é isso que a gente quer para os nossos animais”, afirmou.

Já a moradora do Roma II, Kássila Claudino Silva, também ressaltou o impacto positivo do serviço. Ela levou suas gatas para o procedimento após acolher uma ninhada de origem de rua. “A gente se apegou e começou a cuidar. Viemos castrar para evitar que isso aconteça de novo, para que outros animais não fiquem na rua sem ter alguém para cuidar, alimentar e tratar”, disse.

Controle populacional e bem-estar

O veículo do Castramóvel, totalmente equipado para procedimentos cirúrgicos, permanece no bairro atendendo exclusivamente os animais da região, fortalecendo as ações de controle populacional e promoção da saúde animal. Antes das cirurgias, todos os animais passam por avaliação clínica realizada por médico-veterinário, garantindo que estejam aptos para o procedimento e garantindo mais segurança durante todo o processo.

A médica-veterinária responsável pelas castrações, Beatriz Oliveira Alvarenga, explicou que o Castramóvel facilita o acesso da população ao serviço e contribui diretamente para o controle populacional. “Além disso, a castração é fundamental para o bem-estar do animal, ajudando a prevenir doenças, como tumores e alterações hormonais”, destacou.

O coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira, destacou a importância do cumprimento das orientações por parte dos tutores. “É essencial que os tutores respeitem os dias e horários agendados e sigam todas as recomendações repassadas pela equipe. No caso dos gatos, por exemplo, o transporte em caixas adequadas é indispensável para garantir a segurança do animal e evitar fugas ou acidentes”, ressaltou.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, enfatizou o impacto positivo da iniciativa para o município. “O Castramóvel amplia o acesso da população à castração gratuita, que é uma medida fundamental de cuidado, responsabilidade e saúde pública. Além de prevenir doenças, a castração reduz a reprodução descontrolada, contribui para diminuir o abandono e promove mais qualidade de vida para os animais”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a ampliação dos serviços voltados à causa animal é uma prioridade da atual gestão. “Estamos avançando com políticas públicas efetivas, que chegam diretamente aos bairros e fazem a diferença na vida das pessoas e dos animais. O Castramóvel é um exemplo disso. Nosso objetivo é seguir expandindo esse atendimento e garantindo que mais famílias tenham acesso a esse serviço essencial”, afirmou.