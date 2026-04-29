Cantor Thiago Balbino é atração na quinta-feiraFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Festa do Trabalhador em Volta Redonda terá shows na Vila Santa Cecília
Programação acontece nesta quinta (30) e sexta-feira (1º) embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni
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Qualificação profissional gratuita gera oportunidades para a população em Volta Redonda
Graduada pelo projeto Diploma Cidadão, Angélica Sampaio é surda e atua como profissional de logística, mostrando como inciativas do Poder Público aumentam chances no mercado de trabalho
Exposição no Memorial Zumbi celebra vida e obra de Julinho dos Palmares
Público pode conferir até 22 de maio a trajetória do poeta, músico, compositor e ativista do Movimento Negro
Castramóvel de Volta Redonda inicia castrações no bairro Roma I e segue com atendimentos até 28 de maio
Ação da prefeitura oferece 130 vagas gratuitas e reforça o compromisso com a saúde e o bem-estar animal e o controle populacional
Secretaria de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda apreende 26 animais comercializados irregularmente em agropecuária
Motivada por denúncias de maus-tratos, operação identificou aves e roedores em gaiolas inadequadas. Caso foi encaminhado à delegacia para as devidas providências
Prefeitura de Volta Redonda convida para 1ª audiência pública sobre revisão do Plano Diretor Participativo do município
Evento aberto à toda população será no dia 6 de maio (quarta-feira), na sede da Aciap-VR, no Aterrado, às 19h
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