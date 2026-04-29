Cantor Thiago Balbino é atração na quinta-feira - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Cantor Thiago Balbino é atração na quinta-feiraFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 29/04/2026 13:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realiza nos dias 30 de abril (quinta-feira) e 1º de maio (sexta-feira) a Festa do Trabalhador, com uma programação que reúne apresentações musicais embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O evento é gratuito e conta com patrocínio da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro).

Nesta quinta-feira (30), a agenda começa às 19h com show do Ministério de Louvor Cadevre (Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda). Thiago Balbino se apresenta às 19h40, seguido do Viva Adoração, às 20h20, e do Projeto Vida Music, às 21h. A noite será encerrada às 21h40 com show do cantor Samuel Miranda.

Na sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a programação terá início às 11h, com apresentação da banda Cantando Vitórias, com participação especial do padre Jorge Axé. Às 13h, acontece o show da cantora Adriana Arydes. Às 17h, o Pagode do Vaninho se apresenta, e, às 19h, o cantor Jota Araújo sobe ao palco.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, ressaltou a importância da parceria para a realização da festa. “Agradecemos à Funarj pelo apoio na realização da Festa do Trabalhador. Essa parceria é fundamental para viabilizar uma programação como essa, aberta ao público e com atrações para toda a população”, disse.

“O Dia do Trabalhador é uma oportunidade de reconhecer a dedicação das pessoas que constroem a nossa cidade todos os dias. Pensamos em uma programação especial e acessível, que valorize esse momento e reúna famílias”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.