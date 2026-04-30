Evento destacou a importância do acolhimento e da escuta qualificada - Foto: Divulgação/SMS

Evento destacou a importância do acolhimento e da escuta qualificadaFoto: Divulgação/SMS

Publicado 30/04/2026 16:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu nesta quinta-feira (30) o primeiro Seminário Integrado de Saúde Mental de 2026. O evento aconteceu no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado, e teve como tema “CAPS e Humanização na Saúde: acolhimento e escuta qualificada”. A iniciativa foi organizada pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Usina dos Sonhos, localizado no bairro Vila Mury.

O seminário contou com a participação do professor e doutor Ricardo Sparapan, que conduziu reflexões sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização. Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à humanização no cuidado em saúde mental, com destaque para o acolhimento, a escuta qualificada e a importância da articulação com a rede de serviços no território. O evento também abriu espaço para debates, reunindo críticas e proposições voltadas ao fortalecimento das práticas de cuidado.

A coordenadora do Caps Usina dos Sonhos, Renata Vasques, ressaltou a relevância da iniciativa para o município. “Este seminário é fundamental para fortalecer o olhar humanizado na saúde mental. Quando falamos em acolhimento e escuta qualificada, estamos falando em reconhecer o usuário em sua integralidade e construir, junto com ele, caminhos de cuidado mais efetivos e respeitosos”, destacou.

Usina dos Sonhos

O Caps Usina dos Sonhos completa 31 anos em 2026 e foi o primeiro implantado em Volta Redonda. O serviço atende usuários adultos, a partir dos 18 anos, com transtornos mentais de moderados a graves, sendo referência no município em atenção psicossocial.

O acesso ao Caps pode ocorrer por livre demanda ou por encaminhamento de outras unidades de saúde, públicas ou privadas. Após o cadastro, é realizada uma avaliação por um profissional da equipe técnica, que define o plano terapêutico mais adequado para cada caso.

A equipe da unidade é composta por profissionais de diversas áreas, como coordenação técnica, psicologia, psiquiatria, serviço social, enfermagem, além de equipe administrativa e de apoio.

Além do acompanhamento clínico individual, os usuários participam de atividades coletivas, como grupos terapêuticos e oficinas de artesanato, beleza, esportes, dança e atualidades, que contribuem para a reabilitação psicossocial e a promoção da autonomia.