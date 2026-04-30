O treinamento foi realizado no Autódromo Mega Space, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) - Foto: Divulgação/Semop

O treinamento foi realizado no Autódromo Mega Space, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG)Foto: Divulgação/Semop

Publicado 30/04/2026 14:55

Volta Redonda - Servidor da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, o piloto profissional de motovelocidade Helder Shad foi o responsável por ministrar, nesta semana, uma capacitação voltada a militares do Exército Brasileiro, dentro do curso de formação de motociclista militar e batedor. O treinamento foi realizado no Autódromo Mega Space, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

A iniciativa visa preparar os militares para atuação em deslocamentos táticos e missões. Com foco na qualificação técnica e no aprimoramento operacional, o curso ofereceu aos participantes instruções práticas de pilotagem, incluindo condução em alta velocidade, técnicas avançadas de frenagem, desvios rápidos de obstáculos e aplicação do contraesterço - manobra fundamental para garantir maior controle, estabilidade e precisão na execução de curvas.

Piloto multicampeão de motovelocidade

Shad é multicampeão de motovelocidade e atua como instrutor do curso de gratuito de técnicas de ‘Pilotagem Segura e Cidadã’, da Semop. Com aulas todas as terças-feiras, o curso conta com conteúdo teórico e prático, abordando técnicas de condução do veículo e noções de educação no trânsito.

As inscrições para o curso de pilotagem podem ser feitas de segunda a sexta-feira na Semop, localizada na Ilha São João, ou pelo telefone (24) 99288-5500 (WhatsApp), das 9h às 18h.

Os interessados precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A e possuir moto de até 300cc, já que as aulas ocorrem no veículo do aluno.