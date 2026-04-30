O treinamento foi realizado no Autódromo Mega Space, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG)Foto: Divulgação/Semop
Servidor da Ordem Pública de Volta Redonda capacita militares do Exército em curso de batedor de moto, em Minas Gerais
Helder Shad é piloto multicampeão de motovelocidade e instrutor do curso gratuito de técnicas de ‘Pilotagem Segura e Cidadã’, da Semop
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Espaço do Parque Zoológico Municipal passou por manutenção completa, reforçando o bem-estar dos bichos e ampliando a experiência dos visitantes
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Programação acontece nesta quinta (30) e sexta-feira (1º) embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni
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Graduada pelo projeto Diploma Cidadão, Angélica Sampaio é surda e atua como profissional de logística, mostrando como inciativas do Poder Público aumentam chances no mercado de trabalho
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