Prefeito Neto assinou ordem de serviço para recuperação de quatro importantes vias - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Prefeito Neto assinou ordem de serviço para recuperação de quatro importantes viasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 30/04/2026 14:45

Volta Redonda - O bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, vai ganhar novo asfalto a partir da próxima semana. O prefeito Antonio Francisco Neto assinou na manhã desta quinta-feira (30), em seu gabinete, a ordem de serviço para a nova pavimentação em quatro importantes vias da localidade, um investimento de R$ 898.599,99 com recursos do próprio município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (SMO), que fiscalizará o serviço, serão aplicados cerca de 1.300 metros quadrados de massa asfáltica, o equivalente a cerca de dois quilômetros de extensão, pavimentando as avenidas Orlando Jerônimo Teles, Franz João Hassis, Major Aníbal de Oliveira M. Filho e Benedito Vitalino.

"A previsão é que a empresa responsável inicie o serviço de recomposição asfáltica e recapeamento já na próxima semana, com a fresagem e preparação do solo para receber o novo asfalto. A nova pavimentação vai melhorar as condições para o fluxo dos veículos e, consequentemente, a segurança no trânsito do bairro", detalhou o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, que também participou da assinatura da ordem de serviço.

Na presença de outros gestores municipais e autoridades, o prefeito Neto destacou a necessidade do serviço para recuperar as vias atendidas. "Já trocamos o asfalto em outras vias do Santa Cruz, como a Nossa Senhora do Amparo, e agora vamos avançar para o interior do bairro, beneficiando toda a população que mora, trabalha ou passa por ali."

O deputado estadual Munir Neto esteve presente durante a assinatura no gabinete do prefeito e lembrou que Volta Redonda tem avançado na recuperação das vias da cidade.

"Melhorar as condições do asfalto é garantir mais segurança para o trânsito, para a população. Volta Redonda, assim como outros municipios do Sul Fluminense, tem avançado nessa questão e estamos trabalhando juntos para melhorar também as rodovias que interligam esses municipios", frisou Munir.