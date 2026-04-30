Evento em parceria com a Frente Parlamentar de Doenças Raras da Alerj - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Evento em parceria com a Frente Parlamentar de Doenças Raras da AlerjFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 30/04/2026 16:26

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a Frente Parlamentar de Doenças Raras da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), realizou nesta quinta-feira (30) uma ação educativa no Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), em alusão ao lançamento do Estatuto Mirim dos Raros em formato de História em Quadrinhos (HQ).

No Estatuto Mirim dos Raros, os direitos previstos na Lei 10.315/24 são apresentados de forma lúdica e acessível ao público infantojuvenil. Cerca de 55 pessoas, entre crianças e responsáveis dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros Candelária, Água Limpa e Caieiras participaram da programação.

A atividade começou com uma visita guiada ao Zoo, onde os participantes conheceram espécies raras de animais e plantas. Em seguida, assistiram a uma apresentação teatral com os personagens Senhor das Letras e Zizi, a Zebra, que abordaram o conteúdo do estatuto de forma interativa. Durante a encenação, foi contada a história de Léo, personagem principal da história que, ao passar mal durante um jogo de futebol, inicia ao lado de três amigos uma jornada de descobertas sobre os direitos das crianças com doenças raras.

A pequena Maria Alice de Assis, de 6 anos, aprovou a experiência. “Achei muito legal esse passeio hoje. Eu gostei muito do teatro, de conhecer a história toda”, disse.

Coordenador da Frente Parlamentar de Doenças Raras da Alerj, o deputado estadual Munir Neto destacou a importância da iniciativa. “O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que tem um estatuto para pessoas com doenças raras. Agora nós estamos lançando o Estatuto Mirim dos Raros, para levar essa mensagem também para crianças e adolescentes. A gente fica feliz de estar fazendo essa ação aqui no Zoo-VR; já fizemos no Rio de Janeiro também, para desenvolver e mostrar esse trabalho que é muito importante para dar vez e voz aos raros”, afirmou.

Irlanea Stefani, de 33 anos, que acompanhava os filhos Liz, de 6 anos, e Brian, de 8, também ressaltou a relevância do evento. “A gente chega a curtir o passeio até mais do que as crianças. É muito importante falar sobre o assunto, essa inclusão. As crianças estão gostando muito”, comentou.

O objetivo do evento foi conscientizar o público infantojuvenil sobre a existência de crianças com doenças raras, destacando que, embora possam ter diferenças em alguns aspectos, possuem as mesmas potencialidades de contribuição à sociedade. A iniciativa também reforçou a importância do respeito aos direitos garantidos por lei, como prioridade em atendimentos de emergência hospitalar, gratuidade no transporte público e acesso ao tratamento gratuito, entre outros.

‘Pesque e Não Pague’

O lago do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) recebeu ainda nesta quinta-feira o reforço de 250 quilos de tilápia, que poderão ser pescados na iniciativa “Pesque e Não Pague”, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda.

A atividade oferece pescaria gratuita exclusiva para aposentados e pessoas com mais de 60 anos, sendo realizada todas as segundas-feiras, das 7h às 16h.

Cada participante pode pescar e levar para casa até cinco peixes por semana, sem qualquer custo. Para participar, basta comparecer à sede administrativa do Zoo-VR no horário da atividade, portando documento de identidade e comprovante de residência.