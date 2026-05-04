Evento contou com programação musical diversificada embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília - Foto: Secom/PMVR

Evento contou com programação musical diversificada embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Secom/PMVR

Publicado 04/05/2026 12:14

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou na quinta (30) e sexta-feira (1º) mais uma edição da tradicional Festa do Trabalhador, reunindo centenas de pessoas embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O evento, com patrocínio da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), foi marcado por dois dias de muita música e celebração, com apresentações que agradaram públicos de diferentes estilos.

Nessa sexta-feira, a programação teve início pela manhã com a apresentação da banda Cantando Vitórias, que contou com a participação especial do padre Jorge Axé. Em seguida, a cantora Adriana Arydes subiu ao palco, emocionando o público com seu repertório. Ao entardecer, foi a vez do Pagode do Vaguinho animar os presentes, e encerrando a noite, o cantor Jota Araújo fechou o evento em grande estilo.

A Festa do Trabalhador também atraiu moradores de outros municípios da região. Janaína Teixeira, do distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí, marcou presença e aproveitou a programação.

“Eu amei o show. Sou muito animada e gosto de pagode. O Neto está de parabéns. Eu amo dançar e vim para aproveitar todas as atrações. Parabéns a todos os trabalhadores de Volta Redonda”, declarou.

Na quinta-feira (30/4), a festa também atraiu grande público com apresentações do Ministério de Louvor Cadevre (Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda), Thiago Balbino, Viva Adoração e Projeto Vida Music. O encerramento da noite ficou por conta de Samuel Miranda, que levantou o público com um show marcante.

Beatriz Muniz, moradora do bairro Eucaliptal, elogiou o evento. “Eu achei maravilhoso. É uma oportunidade única que a gente tem de estar em um local incrível, com cantores maravilhosos.”, destacou.

Já Nivaldo Farias, do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, ressaltou a grandiosidade da festa. “É um evento bacana, muito grandioso. É gratificante estar aqui prestigiando, está tudo muito legal”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a importância da Festa do Trabalhador para a cidade. “Preparamos esse evento com muito carinho para homenagear os trabalhadores de Volta Redonda. É um momento de lazer, cultura e união para as famílias. Ficamos felizes em ver a participação da população e o sucesso de mais essa edição”, afirmou.