Evento contou com programação musical diversificada embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Secom/PMVR
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