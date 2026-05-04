Unidade móvel do programa federal Agora Tem Especialistas oferece exames e consultas até o dia 29 de maio na Praça Brasil - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Unidade móvel do programa federal Agora Tem Especialistas oferece exames e consultas até o dia 29 de maio na Praça BrasilFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 04/05/2026 12:12

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda participou, nesta sexta-feira (1º), da cerimônia de abertura da “Carreta da Saúde”, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A unidade móvel está instalada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e tem como objetivo ampliar o acesso às linhas de cuidado voltadas à saúde da mulher, com foco na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero.

O diretor do programa Agora Tem Especialistas, Rodrigo Oliveira, ressaltou que a unidade móvel aproxima os serviços da população. “A ‘Carreta da Saúde’ chega aqui em Volta Redonda como mais uma estratégia do programa, levando essa unidade mais perto de onde o povo mais precisa. É um conjunto de ofertas para garantir o cuidado à mulher, principalmente na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e de mama. A gente conhece e acompanha de perto todo o esforço de Volta Redonda na atenção ao câncer, e essa carreta vem para somar a esse compromisso do governo municipal”, afirmou.

Os atendimentos tiveram início nessa quinta-feira (30), quando 30 mulheres já foram beneficiadas, e seguem até o dia 29 de maio. A carreta funcionará de segunda a sexta-feira, no período da manhã e à tarde. No local, serão ofertadas diariamente 30 mamografias e 50 ultrassonografias – incluindo exames mamários, transvaginais e pélvicos –, além de colposcopias e biópsias de mama e colo do útero.

A iniciativa do Governo Federal disponibiliza ainda consultas com ginecologista e mastologista, contribuindo para ampliar a oferta desses procedimentos, reduzir o tempo de espera das pacientes que estão na fila de regulação e fortalecer a assistência especializada na região Sul Fluminense.

O deputado federal Lindbergh Farias destacou a relevância da ação conjunta entre os governos. “É um dia importante para Volta Redonda. Tivemos a inauguração do Espaço Suely Pinto e agora estamos aqui na ‘Carreta da Saúde’, que vai ficar na cidade por cinco semanas. O objetivo é a prevenção do câncer de colo do útero e de mama. É o Governo Federal trabalhando junto com a Prefeitura de Volta Redonda e com o prefeito Neto”, disse.

O deputado estadual Munir Neto agradeceu o apoio para viabilizar a vinda da unidade móvel ao município. “Quero agradecer ao deputado Lindbergh Farias, que fez um esforço muito grande para que essa Carreta estivesse hoje aqui em Volta Redonda. Tenho certeza de que vamos salvar muitas vidas com esse diagnóstico precoce”, afirmou.

O público-alvo é formado por mulheres já inseridas no sistema de regulação das secretarias municipais de Saúde dos municípios da região. Não há atendimento por demanda espontânea. Para ter acesso aos serviços, é necessário procurar a unidade de Atenção Primária à Saúde de referência. A partir desse primeiro atendimento, a paciente é inserida no sistema de regulação para o agendamento dos exames e procedimentos.

“Volta Redonda já é referência por meio da LAO (Linha de Atenção Oncológica) e dos programas de prevenção ao câncer — ‘Prevenir’ e ‘Prevenir 50+’. A chegada da ‘Carreta da Saúde’ fortalece ainda mais esse trabalho, ampliando o acesso das mulheres a exames essenciais e contribuindo para o diagnóstico precoce, que salva vidas”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A coordenadora da Linha de Atenção Oncológica (LAO) de Volta Redonda, a médica-oncologista Luciana Francisco Neto, reforçou o impacto positivo da iniciativa. “Já temos em Volta Redonda a LAO para facilitar o diagnóstico de câncer nos pacientes, além dos exames de rastreio e prevenção. A ‘Carreta da Saúde’ vem para somar. Ela vai oferecer, com mais facilidade, esses exames para o rastreio e, quando necessário, para o diagnóstico, atendendo não só a população de Volta Redonda, mas de toda a região”, explicou.