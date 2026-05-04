Novo ambulatório de saúde mental amplia atendimento especializado e reforça a rede municipal - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Novo ambulatório de saúde mental amplia atendimento especializado e reforça a rede municipalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 04/05/2026 12:08

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou nesta sexta-feira (1º) o Espaço de Cuidado em Saúde Drª Suely das Graças Alves Pinto, localizado na Rua Coroados, 47, no bairro Aterrado. O novo equipamento amplia a oferta de atendimento especializado em saúde mental no município, fortalecendo a rede de atenção psicossocial.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto, do vice-prefeito Sebastião Faria, do deputado estadual Munir Neto, do deputado federal Lindbergh Farias, além de vereadores e outras autoridades.

O atendimento no local acontece por meio de encaminhamentos realizados pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). O funcionamento é baseado em uma equipe multiprofissional composta por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, que realizam consultas agendadas, atendimentos individuais e grupos terapêuticos focados na reabilitação e no fortalecimento de vínculos.

A estrutura do espaço conta com quatro consultórios destinados ao atendimento ao público, além de uma sala específica para a realização de terapias integrativas.

Durante a inauguração, o prefeito Neto destacou a importância do novo equipamento para o município. “Esse espaço representa um avanço fundamental na forma como cuidamos da saúde mental da nossa população. Estamos ampliando o acesso a um atendimento mais humanizado, especializado e contínuo, garantindo dignidade e acolhimento para quem mais precisa. É também uma homenagem justa à doutora Suely, que dedicou sua vida a fortalecer essa rede de cuidado em Volta Redonda”, afirmou.

O deputado federal Lindbergh Farias enfatizou o legado da homenageada. “É uma homenagem linda para uma mulher lutadora, que passou a vida defendendo o SUS (Sistema Único de Saúde). Uma pessoa profundamente humana, que participou de toda a construção da saúde pública de Volta Redonda. Trabalhou comigo em Nova Iguaçu e sempre foi alguém que admirei muito”, declarou.

O deputado estadual Munir Neto falou sobre a relevância da inauguração. “Hoje é um dia histórico para Volta Redonda. Essa inauguração será muito importante para o trabalho com a saúde mental. E essa homenagem é mais do que merecida. A doutora Suely fez história na saúde pública, não só da cidade, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Fui parceiro dela e precisamos levar esse legado para toda a população”, afirmou.

A subsecretária municipal de Saúde, Sheila Filgueiras, também ressaltou o impacto da nova unidade para a rede pública. “O Espaço em Saúde representa muito para nós da Secretaria de Saúde. É um local pensado para receber o cidadão em sofrimento mental leve, evitando que esses quadros evoluam para situações mais graves. Estamos duplamente felizes por materializar um projeto idealizado pela doutora Suely. É um espaço que vem para acolher, cuidar das pessoas e proteger vidas”, disse.

O ambulatório tem como principal objetivo prestar assistência especializada a pessoas com transtornos mentais, oferecendo consultas de rotina, acompanhamento contínuo e cuidados programados, sem necessidade de internação hospitalar. A unidade atua de forma integrada à rede de saúde, contribuindo para a estabilização dos quadros clínicos, prevenção de crises e promoção da reinserção social dos usuários.

Homenagem

O espaço recebe o nome da médica Suely das Graças Alves Pinto, que foi coordenadora técnica da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda e faleceu em março deste ano.

Ao longo de sua trajetória como servidora pública, Suely dedicou sua vida ao cuidado com as pessoas. Teve papel fundamental na construção e no fortalecimento da política de saúde mental no município, conduzindo o trabalho dos Caps, das residências terapêuticas e o acompanhamento de pacientes internados.

Também exerceu funções de destaque na administração pública, como vice-prefeita entre 2001 e 2004, durante a gestão do prefeito Neto, além de ter sido secretária municipal de Saúde, diretora do Hospital São João Batista (HSJB) e colaboradora ativa em iniciativas do Governo do Estado.

Representando a família, Artur Canazza, filho da médica, destacou a importância simbólica do espaço. “Esse Espaço é mais um legado que minha mãe deixou para todos nós. É a realização de um sonho pelo qual ela lutou muito. Quero agradecer à Prefeitura de Volta Redonda e ao prefeito Neto por concretizarem esse projeto”, disse.