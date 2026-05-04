Iniciativa da FAA foi apresentada para gestores e equipe técnica da SME - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Iniciativa da FAA foi apresentada para gestores e equipe técnica da SMEFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 04/05/2026 12:17

Volta Redonda - Gestores da Secretaria Municipal de Educação (SME), além de representantes da equipe técnica e diretores das escolas, participaram nesta semana de palestra sobre o método “Idealize”, iniciativa da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), voltada para a melhoria da educação básica. O responsável pela apresentação para os profissionais do município foi o chanceler do “Idealize”, Herbert Lima, que foi secretário de Educação de Sobral, município cearense que inspirou a criação do programa. Também estavam no evento, no auditório da SME, o presidente da FAA, José Rogério Neto; e o diretor do projeto “Idealize”, Tauller Matos.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, que conheceu o programa junto com a subsecretária da Pasta, Mônica Seraphim, avaliou a apresentação como um aprendizado para o enriquecimento profissional, que, com certeza, reflete em melhor atendimento aos alunos e à comunidade escolar.

“A palestra foi muito importante em vários aspectos: do conhecimento, da prática, da técnica e também da parte emotiva, emocional. A iniciativa nos mostrou que a educação se faz com a ciência, mas também com o comprometimento do ser humano, que é o nosso profissional da educação. Também vimos o que representa a educação para a sociedade, principalmente para as crianças. Então, foi muito importante conhecer o projeto ‘Idealize’.”

A diretora da Escola Municipal João Paulo I, que fica no bairro Siderlândia, Marília Ávila, também achou importante ouvir sobre a experiência de um município que deu certo, que teve uma ascensão na educação.

“Esse conhecimento pode contribuir muito para a nossa prática no chão da escola. Saber a forma como as escolas trabalharam para conseguir o sucesso. Gostei da parte que o palestrante compartilhou sobre os murais que acompanham a frequência dos alunos, que incentivam a presença dos alunos diariamente e outras políticas implantadas lá”, disse a diretora.

Hebert Lima, chanceler do “Idealize” – proposta para melhorar a educação básica já aplicada em seis municípios do Sul Fluminense e em dois de Minas Gerais –, explicou o case de Sobral (CE), onde, por meio de gestão e método eficientes, o município reverteu o cenário da educação básica, saltando de um dos piores no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do Ceará para destaque nacional.

“Foi uma palestra emocionante e com a participação ativa dos professores, diretores, de todos da secretaria. Nós mostramos uma série de técnicas de rotinas de procedimentos e metodologias que Sobral utilizou para avançar com seus resultados educacionais, e eu tenho certeza que pela competência, pelo conhecimento e por todo o trabalho que tem sido feito aqui no município de Volta Redonda, o evento foi mais um aprendizado e qualificação para atingir um grau de excelência e qualidade para as crianças do município”, disse.