Estrutura contará com monitoramento em tempo real e será reforço no patrulhamento ao longo dos sete quilômetros da viaFoto: Divulgação/Semop
Guarda Municipal de Volta Redonda terá posto avançado reativado na Beira-Rio
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