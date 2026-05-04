Estrutura contará com monitoramento em tempo real e será reforço no patrulhamento ao longo dos sete quilômetros da via - Foto: Divulgação/Semop

Estrutura contará com monitoramento em tempo real e será reforço no patrulhamento ao longo dos sete quilômetros da viaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 04/05/2026 15:08

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda vai reativar o posto avançado da Guarda Municipal na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, reforçando a segurança em um dos principais corredores viários da cidade. O espaço contará com a presença de agentes 24 horas por dia.

Para ampliar a capacidade de atuação das equipes, o posto terá acesso em tempo real às câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), distribuídas ao longo dos sete quilômetros da via. Por determinação do prefeito Antonio Francisco Neto, mais câmeras de vigilância serão instaladas, garantindo maior cobertura e agilidade nas respostas a ocorrências.

Nesta segunda-feira (4), a Guarda Municipal realizou uma ação educativa na altura da passarela da CSN, no bairro Retiro, ponto de grande circulação de trabalhadores que acessam a Usina Presidente Vargas. A iniciativa teve como foco motociclistas que vinham estacionando irregularmente sobre a calçada, atrás de quiosques na região.

Durante a ação, condutores foram abordados e orientados sobre a irregularidade da prática. Além das explicações, foram deixadas advertências educativas nos veículos flagrados em situação irregular, com o objetivo de conscientizar e evitar reincidências.

Paralelamente à reativação do posto avançado, outros seis quiosques localizados na Beira-Rio estão passando por recuperação e serão destinados a uso social por meio do Banco da Cidadania. Segundo o gestor da autarquia, Ricardo Ballarini, os espaços estavam sem utilização e sofreram com o desgaste do tempo e atos de depredação.

“A proposta é transformar esses locais em pontos de apoio à população, com iniciativas voltadas ao esporte, lazer e assistência social. Além disso, a presença da Guarda Municipal contribuirá diretamente para aumentar a sensação de segurança na região, atraindo mais pessoas para a prática de esporte e lazer”, destacou.

As intervenções nos quiosques incluem limpeza e pintura completas, reparos estruturais e adequações necessárias para garantir condições adequadas de uso. O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a iniciativa faz parte de um conjunto mais amplo de melhorias na Beira-Rio.

“Iremos recuperar não só os quiosques, mas todo o entorno, com manutenção das pistas, reforço na pintura, recuperação de grades e uma limpeza completa da área. Além disso, iremos ampliar a segurança com a presença constante da Guarda Municipal. Estamos recuperando e colocando em um bom uso essa área de convivência do município”, afirmou.

A previsão é que as obras sejam concluídas e os quiosques entregues à população até o dia 31 de maio.