Programação gratuita no Sider Shopping promove vivências em Libras, troca de experiências e apresentações culturaisFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda promove experiência imersiva na cultura surda na sexta-feira (08)
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Hospital São João Batista, em Volta Redonda, atende a mais de 20 pacientes em novo mutirão de cirurgias
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Estrutura contará com monitoramento em tempo real e será reforço no patrulhamento ao longo dos sete quilômetros da via
Volta Redonda inicia novo ciclo do programa ‘Famílias Fortes’ no Cras Vila Rica/Três Poços
Nova etapa da iniciativa coordenada pela Secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas atende 16 grupos familiares, com foco na prevenção e no fortalecimento dos vínculos
Secretaria de Educação de Volta Redonda conhece método ‘Idealize’ para melhoria da educação básica
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Festa do Trabalhador reúne centenas de pessoas em dois dias de apresentações em Volta Redonda
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