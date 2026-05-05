Programação gratuita no Sider Shopping promove vivências em Libras, troca de experiências e apresentações culturais - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Programação gratuita no Sider Shopping promove vivências em Libras, troca de experiências e apresentações culturaisFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 05/05/2026 14:02

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), vai promover, na próxima sexta-feira, dia 8, uma experiência imersiva na cultura surda. A iniciativa acontece no subsolo do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, com uma programação pensada para promover conexão, aprendizado e valorização da diversidade. A participação é gratuita e aberta ao público.

Ao longo da tarde, o público poderá participar de dinâmicas em Libras (Língua Brasileira de Sinais), rodas de conversa, atividades interativas e apresentações culturais que mostram, na prática, a riqueza da comunicação visual e da identidade surda.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Whashington Uchôa, destacou a importância da ação para o fortalecimento das políticas públicas de inclusão no município.

“Essa experiência é uma oportunidade de aproximar as pessoas da cultura surda, promovendo empatia, conhecimento e respeito. Mais do que aprender Libras, é sobre compreender uma identidade cultural e garantir que todos tenham acesso e visibilidade na sociedade”, afirmou.

A programação inclui atividades como apresentação de sinais básicos em Libras, rodas de conversa sobre o cotidiano das pessoas surdas, exercícios de saudações em diferentes culturas, além de momentos de troca de experiências entre participantes ouvintes e surdos. Também estão previstas exposições de objetos do cotidiano, jogos interativos sobre esportes e apresentações culturais, como o Visual Vernáculo e poesia.

Confira a programação:

14h – Cultura e Identidade: dinâmica de apresentação com sinais básicos em Libras, explorando identidade cultural;

15h – Vida das Pessoas Surdas: roda de conversa sobre experiências cotidianas, valorizando a diversidade cultural;

16h – Saudações: exercícios de cumprimentos em diferentes culturas e em Libras, com dramatizações;

17h – Objetos do Cotidiano: exposição e troca de objetos pessoais que representam a cultura de cada participante;

17h30 – Rodinha com Surdos: bate-papo, troca de experiências e aproximação entre participantes ouvintes e surdos;

18h – Esportes: Copa do Mundo: jogos interativos sobre esportes e curiosidades culturais ligadas ao futebol mundial;

19h – Apresentações Culturais: apresentações de visual Vernacular e poesia.