Aula inaugural reuniu alunos, autoridades e profissionais do setor na noite dessa segunda-feira (4) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Aula inaugural reuniu alunos, autoridades e profissionais do setor na noite dessa segunda-feira (4)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/05/2026 14:05

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), realizou nessa segunda-feira (4) a aula inaugural do curso “Eventos: planejamento, gestão e operação” para 28 alunos inscritos. A cerimônia aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal, reunindo alunos, autoridades e profissionais do setor.

Com duração de quatro meses, o curso tem como objetivo aproximar os alunos da realidade profissional, oferecendo uma formação alinhada às demandas do mercado de trabalho. Durante a aula inaugural, os participantes puderam acompanhar depoimentos de profissionais do setor, que compartilharam vivências e perspectivas da área de eventos.

Entre os alunos, a expectativa também é grande. Michele de Morais Pena, que atua com confeitaria, destacou o interesse em ampliar seus conhecimentos. “Eu trabalho com confeitaria, me formei em 2023. Eu quero continuar estudando no ramo da gastronomia, por isso me inscrevi no curso. Quero continuar atuando nessa área de eventos e aprendendo como me portar, cada vez mais”, afirmou.

Já Maria Aparecida Amorim conta que decidiu participar motivada pela curiosidade e pela busca de novas oportunidades. “Eu vi o anúncio do curso no jornal, a curiosidade falou mais alto e resolvi me inscrever. Não tenho experiência nenhuma na área, mas desejo adquirir esse conhecimento para ter oportunidade de trabalhar com eventos”, disse.

Representando o segmento de eventos sociais, o empresário Ricardo Bartolomeu, da empresa Ricardo Buffet, e Isabela Guida, da Isabela Guida Eventos, destacaram as oportunidades e os desafios do setor. Já no campo dos eventos culturais, o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, abordou a importância da organização e da gestão para o sucesso das iniciativas culturais.

O subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lee, ressaltou a importância do momento inaugural como ponto de partida para a trajetória dos alunos. “A aula inaugural é um momento essencial, porque marca o início de uma caminhada de aprendizado e crescimento profissional. Aqui, os alunos já têm o primeiro contato com o mercado e com profissionais atuantes, o que faz toda a diferença na formação de cada um”, disse.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, destacou o papel da instituição na promoção da qualificação profissional no município. “A Fevre tem como missão ampliar o acesso à educação e à capacitação de qualidade. Estar ao lado da prefeitura em iniciativas como essa reforça nosso compromisso com a formação de profissionais preparados e com o desenvolvimento de Volta Redonda”, destacou.

Aulas

As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 18h10 às 21h30, no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, localizado na Avenida Pedro Lima Mendes, 495, no bairro Aero Clube.

A iniciativa integra o Programa de Formação em Turismo, criado com o objetivo de ampliar a qualificação do setor, fortalecer a mão de obra local e elevar o nível dos profissionais. O programa surgiu a partir de reuniões da equipe da SMDET com representantes do segmento, que identificaram uma grande demanda por capacitação, especialmente no atendimento ao público, além da necessidade de incentivar a geração de renda e a criação de novos postos de trabalho. A demanda foi levada ao presidente da Fevre, Caio Teixeira, que prontamente abraçou a proposta e desenvolveu a solução, criando os cursos de qualificação.

“Estamos trabalhando para oferecer oportunidades de qualificação que realmente façam a diferença na transformação da matriz econômica do município. Esse curso é mais um passo para fortalecer o setor de turismo e eventos em Volta Redonda, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o município”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Além desse, outros três cursos serão oferecidos nos próximos meses, com foco nas áreas de atendimento, hospitalidade e gastronomia, ampliando ainda mais as oportunidades de capacitação para a população.