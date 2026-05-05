A capacitação será promovida em parceria com o SebraeFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Volta Redonda abre inscrições para curso de Desenvolvimento Humano e Empreendedorismo para Mulheres
Capacitação, desenvolvida em parceria com o Sebrae, acontecerá na Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos
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Prefeitura de Volta Redonda inicia curso de capacitação em eventos com foco no mercado de trabalho
Aula inaugural reuniu alunos, autoridades e profissionais do setor na noite dessa segunda-feira (4), no auditório do Palácio 17 de Julho
Prefeitura de Volta Redonda promove experiência imersiva na cultura surda na sexta-feira (08)
Programação gratuita no Sider Shopping promove vivências em Libras, troca de experiências e apresentações culturais
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, atende a mais de 20 pacientes em novo mutirão de cirurgias
Procedimentos foram realizados entre a sexta-feira (1º) e sábado (2) com especialistas em ortopedia, urologia e cirurgia geral
Guarda Municipal de Volta Redonda terá posto avançado reativado na Beira-Rio
Estrutura contará com monitoramento em tempo real e será reforço no patrulhamento ao longo dos sete quilômetros da via
Volta Redonda inicia novo ciclo do programa ‘Famílias Fortes’ no Cras Vila Rica/Três Poços
Nova etapa da iniciativa coordenada pela Secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas atende 16 grupos familiares, com foco na prevenção e no fortalecimento dos vínculos
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