A capacitação será promovida em parceria com o Sebrae - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

A capacitação será promovida em parceria com o SebraeFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 05/05/2026 14:09

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda abriu inscrições para o curso gratuito de Desenvolvimento Humano e Empreendedorismo para Mulheres. A capacitação será promovida em parceria com o Sebrae.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, sempre destaca a importância da participação feminina e o impacto positivo da qualificação profissional e do desenvolvimento humano.

“O objetivo do curso é fortalecer o protagonismo feminino, promovendo conhecimento, autonomia, desenvolvimento pessoal e incentivo ao empreendedorismo, contribuindo para a inclusão social e econômica das mulheres do município”, ressaltou a secretária.

As inscrições podem ser realizadas na própria SMDH – Rua Antônio Barreiros, 232, bairro Nossa Senhora das Graças, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

O curso acontecerá durante cinco encontros no auditório da SMDH, nos dias 14, 21 e 28 de maio, e dias 4 e 11 de junho, com aulas das 14h às 16h. No final da capacitação, os participantes receberão certificado de conclusão emitido pelo Sebrae.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3511-3555 e 3511-3559.