Mostra "Imagens em Diálogo" aborda memória, trabalho e paisagens socioambientais de Volta Redonda - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Mostra "Imagens em Diálogo" aborda memória, trabalho e paisagens socioambientais de Volta RedondaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 07/05/2026 14:27

Volta Redonda - O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, no bairro Laranjal, recebe neste sábado (9), a partir das 9h, a exposição fotográfica “Imagens em Diálogo: memória, trabalho e paisagens socioambientais de Volta Redonda”. O trabalho é de autoria da pesquisadora Letícia Piedade de Medeiros, com orientação de Alexandre Maia do Bomfim e colaboração de Fernanda de Oliveira.

A proposta da exposição parte do conceito de diálogo como ferramenta de reflexão sobre as memórias da cidade, destacando a relação entre educação crítica e o uso da imagem como recurso pedagógico. A iniciativa busca estimular o olhar sensível e analítico sobre o território e suas transformações ao longo do tempo.

A mostra, que esteve anteriormente exposta no hall da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, integrando o Circuito das Artes, chega ao Teatro Maestro Franklin ampliando a programação com uma roda de diálogo. O encontro contará com a participação da professora Alba Valéria Machado, do professor Rogério de Paiva Lima, do escritor e historiador Guto Mello e da professora Abigail Ribeiro Gomes.

A programação inclui ainda a apresentação da esquete “A Chaminé”, com produção da Cia de Teatro Arte em Cena e direção de Stael de Oliveira.

Segundo a autora da exposição, Letícia Piedade de Medeiros, o projeto nasceu com o propósito de valorizar a história local por meio da educação.

“O projeto busca resgatar a trajetória histórica e socioambiental da cidade por meio de um olhar que articula memória e educação. Entendemos que o trabalho tem relevância cultural e educativa, além de seu papel na preservação da memória local e na promoção do acesso ao conhecimento. A exposição não se configura apenas como uma mostra visual. Trata-se também de um produto educacional, acompanhado de um guia de mediação, com o objetivo de transformar a visita em uma experiência pedagógica de reflexão crítica”, disse.