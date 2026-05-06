Interessados podem se inscrever até o próximo dia 15; prova será em junhoFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Vestibular Cederj 2026.2 oferece 259 vagas para sete cursos semipresenciais em Volta Redonda
Interessados podem se inscrever até o próximo dia 15; prova será em junho, com aulas iniciando no segundo semestre
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Itaú paga cerca de R$ 40 milhões para manter folha de pagamento da Prefeitura de Volta Redonda
Recursos contribuem para manter salários do funcionalismo em dia, garantir o 13º, entre outros benefícios
Volta Redonda abre inscrições para curso de Desenvolvimento Humano e Empreendedorismo para Mulheres
Capacitação, desenvolvida em parceria com o Sebrae, acontecerá na Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos
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