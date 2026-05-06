Interessados podem se inscrever até o próximo dia 15; prova será em junho - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Interessados podem se inscrever até o próximo dia 15; prova será em junhoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 06/05/2026 14:27

Volta Redonda - O Vestibular Cederj 2026.2, da Fundação Cecierj – vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação –, está com inscrições abertas até o próximo dia 15 para os cursos de graduação com início no 2º semestre. Do total de mais de 7,5 mil vagas, 259 são destinadas para Volta Redonda, com aulas semipresenciais em sete cursos diferentes oferecidos por quatro das instituições de ensino que compõem o consórcio.

As provas do Vestibular Cederj 2026.2 estão marcadas para 14 de junho, e os interessados podem fazer a inscrição por meio do link cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-2/, onde também é possível saber mais sobre os documentos necessários, cronograma e conteúdo programático. O edital de seleção pode ser acessado diretamente pelo link cecierj.edu.br/wp-content/uploads/2026/03/Edital-de-Selecao-2026.2-Final.pdf.

Em Volta Redonda, as aulas presenciais serão ministradas no Colégio Getúlio Vargas (Rua 154, 783 – Laranjal). Dentre os cursos oferecidos, a UFF (Universidade Federal Fluminense) tem como opções licenciatura em Matemática (35 vagas), Computação (35) e Administração Pública (30), divididas para candidatos nas categorias Ampla Concorrência e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), dividido em Ação Afirmativa (cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas ou PCDs – Pessoas com Deficiência) ou Ampla Concorrência.

A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) oferece 54 vagas em licenciatura em Ciências Biológicas e outras 30 em licenciatura em Física, para Ampla Concorrência, professores da Rede Pública e Enem – Ação Afirmativa (cotas) ou Ampla Concorrência. No caso da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), o curso oferecido é de licenciatura em Pedagogia, com 40 vagas para Ampla Concorrência, professores da Rede Pública e Enem – Ação Afirmativa (cotas) ou Ampla Concorrência.

Por fim, a UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) disponibiliza 35 vagas para formação pedagógica em Administração, com oportunidades em Ampla Concorrência e pelo Enem – Ação Afirmativa (cotas) ou Ampla Concorrência, além de estudantes que cursaram todas as séries do ensino médio em estabelecimento da rede pública, com renda familiar per capita menor ou igual a um salário-mínimo e meio, ou por meio de Ação Afirmativa (cotas) ou Ampla Concorrência.

Vale lembrar que um dos diferenciais do modelo pedagógico do Cederj permite que o estudante realize a maior parte das atividades de forma remota, com encontros presenciais obrigatórios nos polos de apoio para tutorias e avaliações, além de oferecer material didático gratuito.