Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realiza ao longo do mês de maio uma série de ações de mobilização e conscientização dentro da campanha “Maio Laranja”, voltada ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
A iniciativa convida a população a participar de atividades públicas que reforçam a importância da proteção integral desse público, com destaque para caminhadas e blitzes educativas em diferentes pontos da cidade. As ações têm como objetivo sensibilizar a sociedade, fortalecer a rede de proteção e incentivar denúncias de violações de direitos, ampliando o alcance da campanha “Faça Bonito”.
De acordo com a subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, a mobilização é essencial para enfrentar esse tipo de violência.
“O ‘Maio Laranja’ é um momento fundamental para dar visibilidade a um tema que precisa ser discutido durante todo o ano. Nosso objetivo é envolver a sociedade, fortalecer a rede de proteção e garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos assegurados. A denúncia é um passo importante para interromper ciclos de violência”, destacou.
A campanha também reforça a importância do Disque 100, canal nacional gratuito e anônimo para denúncias de violações de direitos humanos, disponível 24 horas por dia.
Programação
Caminhadas de conscientização:
15 de maio (sexta-feira); Concentração: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Açude e Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Caieiras; Horário: 14h.
18 de maio (segunda-feira); Concentração: Praça Brasil – Vila Santa Cecília; Horário: 8h.
Blitzes educativas:
12 de maio (terça-feira); Local: Praça Brasil – Vila Santa Cecília; Horário: 9h.
14 de maio (terça-feira); Locais e horários: 9h: Bairro Amaral Peixoto 14h: Bairro Ponte Alta
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