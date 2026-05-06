Ações visam mobilizar população e reforçar a importância do fortalecimento da rede de proteção - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Ações visam mobilizar população e reforçar a importância do fortalecimento da rede de proteçãoFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 06/05/2026 16:59

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realiza ao longo do mês de maio uma série de ações de mobilização e conscientização dentro da campanha “Maio Laranja”, voltada ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A iniciativa convida a população a participar de atividades públicas que reforçam a importância da proteção integral desse público, com destaque para caminhadas e blitzes educativas em diferentes pontos da cidade. As ações têm como objetivo sensibilizar a sociedade, fortalecer a rede de proteção e incentivar denúncias de violações de direitos, ampliando o alcance da campanha “Faça Bonito”.

De acordo com a subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, a mobilização é essencial para enfrentar esse tipo de violência.

“O ‘Maio Laranja’ é um momento fundamental para dar visibilidade a um tema que precisa ser discutido durante todo o ano. Nosso objetivo é envolver a sociedade, fortalecer a rede de proteção e garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos assegurados. A denúncia é um passo importante para interromper ciclos de violência”, destacou.

A campanha também reforça a importância do Disque 100, canal nacional gratuito e anônimo para denúncias de violações de direitos humanos, disponível 24 horas por dia.

Programação

Caminhadas de conscientização:

15 de maio (sexta-feira);

Concentração: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Açude e Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Caieiras;

Horário: 14h.

18 de maio (segunda-feira);

Concentração: Praça Brasil – Vila Santa Cecília;

Horário: 8h.

Blitzes educativas:

12 de maio (terça-feira);

Local: Praça Brasil – Vila Santa Cecília;

Horário: 9h.

14 de maio (terça-feira);

Locais e horários:

9h: Bairro Amaral Peixoto

14h: Bairro Ponte Alta