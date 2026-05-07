Ação une acolhimento, estímulo cognitivo e celebração pela data em um ambiente de carinho e memória - Foto: Clara Preta/Smas

Ação une acolhimento, estímulo cognitivo e celebração pela data em um ambiente de carinho e memóriaFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 07/05/2026 16:37

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Assistência Social (Smas), realizou na manhã desta quinta-feira, 7, no Centro-Dia de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares Synval Santos, uma programação especial em comemoração ao Dia das Mães. O tradicional “Chá das Mães” reuniu idosos atendidos pelo serviço em atividades voltadas à cozinha afetiva, promovendo momentos de interação, memória e acolhimento.

Ao longo da semana, os participantes confeccionaram os famosos biscoitinhos amanteigados, em uma experiência que despertou lembranças, histórias, sorrisos e reflexões sobre a maternidade e os diferentes papéis exercidos ao longo da vida. A atividade também estimulou capacidades cognitivas, motoras e emocionais dos idosos, fortalecendo vínculos e proporcionando bem-estar.

Segundo a coordenadora do serviço, Danielle Freire, a proposta vai além da celebração da data. “Mais do que comemorar o Dia das Mães, a atividade permite trabalhar as diversas capacidades dos idosos, tendo esse cheirinho de afeto como pano de fundo”, destacou.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a importância de promover ações que fortaleçam os vínculos afetivos e valorizem os idosos atendidos pelo município. “Momentos como esse mostram o quanto o cuidado vai além da assistência. Trabalhar memórias afetivas, promover acolhimento e estimular a convivência faz toda a diferença na qualidade de vida dos nossos idosos e também de suas famílias”, afirmou.

Já a diretora do departamento de Proteção Social Especial (Dpes), Mariana Pimenta, destacou o impacto das atividades no desenvolvimento emocional e social dos participantes. “Essas ações proporcionam bem-estar, estimulam a autoestima e criam oportunidades para que os idosos se sintam ativos, valorizados e inseridos em um ambiente de carinho e respeito”, disse.

Cuidado também com a saúde física dos idosos

Além das atividades de estímulo cognitivo e social, o Centro-Dia para Idosos com Alzheimer também desenvolve ações voltadas à saúde física e à manutenção da autonomia dos participantes. As atividades são planejadas para auxiliar na mobilidade, equilíbrio e independência nas tarefas do cotidiano.

O professor de Educação Física do serviço, Matheus Carvalho de Sousa Matos, destacou a importância desse acompanhamento. “O principal objetivo da atividade física para eles é ajudar nas atividades do dia a dia, proporcionando mais independência. Trabalhamos movimentos como levantar e sentar, ações simples da rotina, para que eles e também as famílias tenham mais conforto e segurança no cotidiano”, explicou.

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Assistência Social com ações humanizadas e que valorizem a convivência, o cuidado e a qualidade de vida da população idosa atendida pelo município.