Evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura reúne artesãos locais embaixo da Biblioteca Municipal Raul de LeoniFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Feira de Artesanato Especial de Dia das Mães acontece nesta sexta (8) e sábado (9) em Volta Redonda
Evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura reúne artesãos locais embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni das 9h às 15h
Feira de Artesanato Especial de Dia das Mães acontece nesta sexta (8) e sábado (9) em Volta Redonda
Evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura reúne artesãos locais embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni das 9h às 15h
Volta Redonda reforça aprendizado na prática com a Minicidade do Trânsito
Projeto de educação da Secretaria de Ordem Pública ensina de forma lúdica sobre leis de trânsito, sinalização e valores como respeito e cidadania
Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr recebe exposição fotográfica e roda de diálogo no sábado (9)
Mostra "Imagens em Diálogo" aborda memória, trabalho e paisagens socioambientais de Volta Redonda com enfoque na educação crítica
Volta Redonda promove ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
Ações visam mobilizar população e reforçar a importância do fortalecimento da rede de proteção
Vestibular Cederj 2026.2 oferece 259 vagas para sete cursos semipresenciais em Volta Redonda
Interessados podem se inscrever até o próximo dia 15; prova será em junho, com aulas iniciando no segundo semestre
Lei federal endurece penas para roubo de cabos e reforça ações já adotadas em Volta Redonda no combate ao crime
Nova legislação amplia punições para quem comete e favorece delito; município já havia aumentado fiscalizações para coibir prática
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.