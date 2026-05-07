Evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura reúne artesãos locais embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura reúne artesãos locais embaixo da Biblioteca Municipal Raul de LeoniFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 07/05/2026 14:38

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), realiza nesta sexta-feira (8) e sábado (9) a Feira de Artesanato Especial de Dia das Mães. O evento acontecerá embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, das 9h às 15h.

A feira vai reunir artesãos participantes do Programa Municipal de Artesanato, oferecendo ao público peças únicas, produzidas manualmente e cheias de afeto. Entre os itens disponíveis estarão opções variadas de presentes criativos e personalizados para celebrar o Dia das Mães.

A iniciativa tem como objetivo valorizar o trabalho dos artesãos do município, fortalecer a cultura local e incentivar a população a antecipar a compra dos presentes, movimentando também a economia da cidade.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância da ação para os artistas locais e para a população.

“Essa feira é uma oportunidade de aproximar a população do trabalho desenvolvido pelos nossos artesãos, que colocam talento, dedicação e carinho em cada peça produzida. Além de fortalecer a cultura local, o evento também ajuda a gerar renda e oferece ao público a chance de adquirir presentes exclusivos para o Dia das Mães”, afirmou.