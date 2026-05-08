Servidores municipais participaram de curso sobre procedimentos contábeis e orçamentários - Foto: Divulgação/Seplag

Servidores municipais participaram de curso sobre procedimentos contábeis e orçamentáriosFoto: Divulgação/Seplag

Publicado 08/05/2026 14:59

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), realizou, em parceria com a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ), o curso “Procedimentos Contábeis e Orçamentários”, voltado aos servidores da administração direta e indireta do município.

A capacitação aconteceu entre os dias 4 e 7 deste mês, nos períodos da manhã e da tarde, no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), reunindo profissionais de diversas áreas da administração pública municipal em uma programação voltada ao fortalecimento da gestão pública e à atualização técnica dos servidores.

A temática do curso é considerada estratégica para o funcionamento da administração pública, uma vez que os procedimentos contábeis e orçamentários estão diretamente ligados ao planejamento governamental, à execução financeira e à prestação de contas aos órgãos de controle e à sociedade.

A secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto, ressaltou a importância da capacitação contínua para garantir uma administração pública cada vez mais eficiente e transparente.

“Capacitar os servidores é fundamental para fortalecer a gestão pública e assegurar que os processos administrativos sejam executados com responsabilidade, eficiência e transparência. O conhecimento técnico na área contábil e orçamentária é essencial para garantir o correto planejamento e a aplicação adequada dos recursos públicos, sempre em benefício da população”, destacou Cora Peixoto.

Conteúdo diversificado

O curso abordou os principais procedimentos contábeis relacionados à execução orçamentária no setor público, com foco nos princípios orçamentários, na estrutura e no registro da receita e da despesa orçamentária. Também foram discutidos temas como classificação por fontes e destinações de recursos, etapas da execução orçamentária e o relacionamento entre os regimes orçamentário e contábil, destacando aspectos específicos aplicáveis aos estados, municípios e Distrito Federal.

Durante a programação, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), princípios orçamentários e conceitos fundamentais relacionados à receita e à despesa pública. O conteúdo contemplou ainda classificação da receita orçamentária, etapas da arrecadação, procedimentos contábeis referentes à receita pública, além do mecanismo de utilização das fontes e destinações de recursos.

Na área da despesa orçamentária, os servidores tiveram acesso a conteúdos sobre classificação das despesas, créditos orçamentários iniciais e adicionais, etapas da execução da despesa, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos, conhecido como regime de adiantamento.

Além de promover atualização técnica, a capacitação contribui para a padronização de procedimentos, redução de inconsistências administrativas e fortalecimento da transparência na gestão dos recursos públicos.

“É nosso compromisso a modernização da gestão pública e a valorização permanente dos servidores municipais”, reforçou o prefeito Antonio Francisco Neto.