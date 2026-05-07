Passeio foi ao Espaço Cultural da Marinha, na capital fluminense - Foto: Divulgação/Sejuv

Passeio foi ao Espaço Cultural da Marinha, na capital fluminenseFoto: Divulgação/Sejuv

Publicado 07/05/2026 16:41

Volta Redonda - Doze jovens atendidos pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, fizeram nessa quarta-feira (6) um passeio ao Espaço Cultural da Marinha, na capital fluminense. A visita aconteceu por meio do projeto Passaporte Cultural – iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ), desenvolvida em Volta Redonda pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), que atende jovens entre 15 e 29 anos.

Situado na região central do Rio de Janeiro, o espaço da Marinha é um centro cultural com uma área expositiva de cerca de 1,1 mil m², localizado na Orla Conde, entre o Largo da Candelária e a Praça XV, e é subordinado à Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha.

No local, os jovens puderam conhecer parte importante do acervo da Marinha do Brasil, além de equipamentos culturais como o Helicóptero Sea King, o Submarino Museu Riachuelo, entre outros atrativos.

“Estou muito feliz! É uma ótima oportunidade, porque fala muito sobre a história do Brasil, sobre muitas coisas importantes, principalmente para quem quer fazer algum concurso, por exemplo, e além do mais é muito bonito. Quem tiver a oportunidade de vir, aproveite, porque é muito bom”, conta a jovem Stephanie Lucena

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, falou sobre a importância da experiência para os jovens e agradeceu a parceria do governo estadual para o desenvolvimento do projeto em Volta Redonda.

“Levar cultura é levar conhecimento e ampliar horizontes. O Passaporte Cultural tem proporcionado aos jovens de Volta Redonda experiências únicas, fortalecendo a cidadania e incentivando o aprendizado através da cultura. Somos gratos à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por essa parceria tão importante”, frisou o secretário.

O Passaporte Cultural é um projeto que promove acesso gratuito a espaços culturais do estado do Rio de Janeiro incentivando inclusão, cidadania e oportunidades através da cultura.

Instituições interessadas em participar do Passaporte Cultural devem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Juventude pelo telefone (24) 3512-9897, ou acessar o link disponível na Bio do perfil da Sejuv no Instagram (@sejuv_vr).