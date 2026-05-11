Sede do governo municipal está passando por manutenção, adequação e modernização - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Sede do governo municipal está passando por manutenção, adequação e modernizaçãoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 11/05/2026 12:43

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda está realizando uma série de obras de modernização, manutenção e adequação no Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal, localizada no bairro Aterrado. Os investimentos somam aproximadamente R$ 3 milhões, com parte das intervenções já concluídas e outras em andamento.

De acordo com a administração municipal, as intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas à valorização do patrimônio público e à melhoria das condições de atendimento à população.

“As melhorias têm como objetivo garantir mais segurança, acessibilidade e conforto, tanto para os servidores quanto para os munícipes que utilizam diariamente o espaço”, explica o secretário municipal de Administração, Cláudio Franco.

Entre as principais ações executadas e em andamento estão a reforma e pintura do prédio; recuperação do telhado; revitalização das guaritas; reforma da praça no entorno e reestruturação dos banheiros e copas. Também está sendo realizada a substituição das esquadrias (janelas) e a requalificação do paisagismo.

O auditório do palácio também passa por modernização, com a instalação de novos equipamentos para melhorar a comunicação e proporcionar mais conforto aos usuários. Já a portaria está sendo reformada com a implantação de um sistema de controle de acesso, ampliando a segurança no local. Outro destaque é a implantação de um novo sistema de telefonia.

Na área de acessibilidade e infraestrutura, estão sendo executadas a instalação de um novo elevador, a construção de rampas de acesso e a adaptação de banheiros. O prédio também contará com atualização da planta elétrica e instalação de um gerador de energia, garantindo maior autonomia e segurança no funcionamento dos serviços.

“São obras importantes que vão garantir mais segurança, conforto e comodidade para o funcionalismo e para a população que busca atendimento aqui. É nosso dever cuidar desse espaço e, assim como em outros investimentos, estamos trabalhando para melhorar o dia a dia do povo de Volta Redonda”, afirmou prefeito Antonio Francisco Neto.