Sede do governo municipal está passando por manutenção, adequação e modernizaçãoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda investe cerca de R$ 3 milhões na reforma do Palácio 17 de Julho
Sede do governo municipal está passando por manutenção, adequação e modernização, com intervenções já concluídas e outras em andamento
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Volta Redonda abre inscrições para curso gratuito de Desenvolvimento de Jogos
Iniciativa é uma parceria da prefeitura com o espaço Vírgula. Aulas terão início no dia 1º de junho, às segundas e quartas, das 15h às 17h
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Foram recolhidos milhares de itens da marca Ypê, cujos lotes apresentaram falhas na produção; recomendação é pela suspensão imediata do uso
Prefeitura de Volta Redonda capacita profissionais de atendimento a mulheres em situação de violência
Assessoras do Ceam e da Casa Abrigo receberam formação da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas
Inscrições para ‘Aulão de Empregabilidade’ da Prefeitura de Volta Redonda seguem até terça-feira (12)
Evento gratuito será na quarta-feira (13), voltado para quem busca orientação profissional, recolocação no mercado de trabalho ou aprimoramento da postura em processos seletivos
Ex-aluna do ‘Mulheres Mãos à Obra’ conquista autonomia financeira após se formar em curso gratuito da Prefeitura de Volta Redonda
Dalméria Augusto Leal se qualificou em Pintura Predial e diz ter recuperado a autoestima com a capacitação na área da construção civil, ofertada só para moradoras do município
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