Iniciativa é uma parceria da prefeitura com o espaço VírgulaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Volta Redonda abre inscrições para curso gratuito de Desenvolvimento de Jogos
Iniciativa é uma parceria da prefeitura com o espaço Vírgula. Aulas terão início no dia 1º de junho, às segundas e quartas, das 15h às 17h
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Vigilância Sanitária fiscaliza suspensão de produtos determinada pela Anvisa
Foram recolhidos milhares de itens da marca Ypê, cujos lotes apresentaram falhas na produção; recomendação é pela suspensão imediata do uso
Prefeitura de Volta Redonda capacita profissionais de atendimento a mulheres em situação de violência
Assessoras do Ceam e da Casa Abrigo receberam formação da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas
Inscrições para ‘Aulão de Empregabilidade’ da Prefeitura de Volta Redonda seguem até terça-feira (12)
Evento gratuito será na quarta-feira (13), voltado para quem busca orientação profissional, recolocação no mercado de trabalho ou aprimoramento da postura em processos seletivos
Ex-aluna do ‘Mulheres Mãos à Obra’ conquista autonomia financeira após se formar em curso gratuito da Prefeitura de Volta Redonda
Dalméria Augusto Leal se qualificou em Pintura Predial e diz ter recuperado a autoestima com a capacitação na área da construção civil, ofertada só para moradoras do município
Volta Redonda consolida posição entre as cidades mais seguras do estado com queda nos índices de criminalidade
Dados do Instituto de Segurança Pública apontam redução em diversos crimes nos quatro primeiros meses de 2026 e manutenção de indicadores zerados
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