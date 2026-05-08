O evento será realizado no auditório do Centro-Dia de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares Synval Santos - Foto: Jean Alves/Smas

O evento será realizado no auditório do Centro-Dia de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares Synval SantosFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 08/05/2026 15:18

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Assistência Social (Smas), informa que ainda há vagas disponíveis para o “Aulão de Empregabilidade”, iniciativa promovida pelo Departamento de Proteção Social Básica (DPB), através do Programa de Inclusão Produtiva e do Acessuas Trabalho (Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho). As vagas são limitadas e as inscrições seguem abertas até a próxima terça-feira, dia 12, pelo link disponível no perfil da Smas no Instagram (@smasvoltaredonda).

O evento será realizado na próxima quarta-feira, dia 13, das 13h às 16h, no auditório do Centro-Dia de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares Synval Santos, localizado na Rua 546, nº 101, no bairro Jardim Paraíba, próximo ao Estádio Raulino de Oliveira e ao lado da Policlínica do Idoso.

Voltado para pessoas que buscam orientação profissional, recolocação no mercado de trabalho ou desejam aprimorar a postura em processos seletivos, o aulão terá foco em estratégias práticas e no fortalecimento da empregabilidade, com orientações sobre comportamento profissional, preparação para entrevistas, construção de perfil profissional e posicionamento diante dos recrutadores.

Durante o encontro, os participantes terão acesso a conteúdos sobre preparação de perfil profissional, comportamento em entrevistas de emprego, estratégias para se destacar em processos seletivos e desenvolvimento de postura e mentalidade profissional, oferecendo ferramentas importantes para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância da iniciativa para ampliar oportunidades e fortalecer a inclusão produtiva no município.

“Nosso objetivo é oferecer oportunidades e ferramentas para que as pessoas se sintam mais preparadas e confiantes na busca por uma vaga no mercado de trabalho. Muitas vezes, uma boa orientação faz toda a diferença no processo seletivo, e esse aulão foi pensado justamente para aproximar a população dessas oportunidades de forma gratuita e acessível”, afirmou.