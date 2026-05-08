Assessoras do Ceam e da Casa Abrigo receberam formação da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas - Foto: Divulgação/SMDH

Assessoras do Ceam e da Casa Abrigo receberam formação da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às DrogasFoto: Divulgação/SMDH

Publicado 08/05/2026 15:21

Volta Redonda - Uma equipe de assessoras técnicas do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) e da Casa Abrigo Regional Deiva Ramphini Rebello – órgãos da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, que atendem mulheres em situação de violência – participou, nesta sexta-feira (8) de uma palestra de formação oferecida pela Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred). A capacitação foi realizada no auditório da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social).

O evento ‘Entrevista Motivacional’ foi apresentado pelo psicólogo Luciano Canavez, com mais de 20 anos atuando na área de psicologia e experiência na área de saúde mental. Ele abordou as etapas vividas por pessoas que procuram os serviços públicos e são dependentes do uso continuo de álcool e outras drogas, orientando-as sobre como proceder e identificar a situação.

O psicólogo mostrou como essas pessoas podem ser contagiadas a mudar de comportamento e evoluir neste processo emocional e psicológico para superar a dependência química, o vício em álcool e drogas, analisando a diferença entre recaída e lapso, o que fazer e como encorajar as pacientes a manter o comportamento de mudanças e de abandono dos vícios com a estratégia de acompanhamento e incentivos.

“Eu tenho o prazer de dar essa contribuição ao trabalho das assessoras do Ceam e da Casa Abrigo que atendem mulheres em situação de violência, para que possam identificar essas situações nos serviços que realizam, aperfeiçoando o atendimento para a população que necessita. É preciso ser profissional, acolhedor e humano no atendimento. Agradeço o convite e a oportunidade da Secretaria de Prevenção às Drogas para colaborar”, afirmou Luciano.

A secretária da Semapred, Neuza Jordão, destacou a importância de as secretarias diferentes trabalharem juntas. “A formação é uma contribuição ao nosso trabalho, mesmo sendo secretarias diferentes, estamos todas juntas no compromisso de buscar uma sociedade melhor, mais justa e dar um atendimento de qualidade às mulheres usuárias dos serviços, com a capacitação que produz mais informações, mais conhecimentos. A transversabilidade reúne várias secretarias no mesmo objetivo, o bem-estar das mulheres que precisam do atendimento em políticas públicas. Eu quero agradecer a participação das assessoras nesta formação, que é o nosso segundo encontro”, enfatizou.

A assistente social Paola Vicente, em nome do Ceam e da Casa Abrigo, também fez o agradecimento pela parceria com a Semapred. “Considero muito importante os conhecimentos passados, a interação e reflexão para a melhor qualidade neste atendimento das mulheres em situação de violência.”

A assistente social Anastácia Mariana emendou: a contribuição é muito valiosa sob os aspectos técnicos, teórico e metodológicos para entender o processo e acompanhamento das pessoas com dependência química neste atendimento essencial.”