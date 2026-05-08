Assessoras do Ceam e da Casa Abrigo receberam formação da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às DrogasFoto: Divulgação/SMDH
Prefeitura de Volta Redonda capacita profissionais de atendimento a mulheres em situação de violência
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Evento gratuito será na quarta-feira (13), voltado para quem busca orientação profissional, recolocação no mercado de trabalho ou aprimoramento da postura em processos seletivos
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Dalméria Augusto Leal se qualificou em Pintura Predial e diz ter recuperado a autoestima com a capacitação na área da construção civil, ofertada só para moradoras do município
Volta Redonda consolida posição entre as cidades mais seguras do estado com queda nos índices de criminalidade
Dados do Instituto de Segurança Pública apontam redução em diversos crimes nos quatro primeiros meses de 2026 e manutenção de indicadores zerados
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Servidores municipais participaram de curso sobre procedimentos contábeis e orçamentários promovido pela Secretaria de Planejamento
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