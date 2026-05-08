Foram recolhidos milhares de itens da marca Ypê, cujos lotes apresentaram falhas na produçãoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

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Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Vigilância Sanitária, iniciou desde quinta-feira (7) a fiscalização em diversos estabelecimentos – inclusive no horário noturno – com o objetivo de recolher os lotes de produtos da marca Ypê que, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apresentaram falhas na sua produção, com possível contaminação por bactérias. A determinação da suspensão, fabricação e recolhimento desses se deu por meio da resolução 1.834, publicada no último dia 5 (terça-feira).
O coordenador da Vigilância Sanitária, Carlos Amaro Chicarino de Carvalho, informa que vários dos estabelecimentos visitados retiraram os produtos da venda de forma voluntária, enquanto outros continuaram a mantê-los na área de venda, e que foram apreendidos pelas equipes de fiscalização e recolhidos em depósito. Entre os produtos recolhidos estão os detergentes.
“A Vigilância alerta a quem tem produtos em casa, com lote final 1, a suspenderem o uso e fazer contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa e que os estabelecimentos comerciais retirem da área de venda de forma voluntária. Para qualquer esclarecimento, a população pode ligar para o telefone (24) 3512-9691.”
A ação também contou com o apoio da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda, o Procon-VR.
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Foram recolhidos milhares de itens da marca Ypê, cujos lotes apresentaram falhas na produção
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