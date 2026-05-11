Rede da Assistência Social atua diariamente com abordagem, acolhimento e encaminhamento da população em situação de rua - Foto: Clara Preta/Smas

Rede da Assistência Social atua diariamente com abordagem, acolhimento e encaminhamento da população em situação de ruaFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 11/05/2026 12:50

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), reforça que pessoas em situação de rua que desejam reconstruir suas vidas encontram acolhimento, atendimento especializado e oportunidade de recomeço no município. O trabalho é realizado diariamente pela equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que percorre todas as regiões da cidade oferecendo acesso à rede socioassistencial.

O tema voltou a ganhar repercussão após um homem em situação de rua manifestar, em vídeo divulgado nas redes sociais, o desejo de receber ajuda para deixar as ruas. A Smas esclarece, porém, que ele já vinha sendo acompanhado pelas equipes de abordagem social do município, que realizam atendimentos permanentes e contínuos junto à população em situação de rua.

As equipes retornaram ao local após a divulgação do vídeo e reforçaram a oferta de acolhimento e acompanhamento social. Nesse momento, o homem optou por não aceitar o encaminhamento oferecido pela rede municipal. A secretaria destaca que o trabalho de abordagem é constante e que os profissionais seguem à disposição para acolher e auxiliar todas as pessoas que desejarem atendimento e oportunidade de recomeço.

Segundo a subsecretária da Smas, Larissa Garcez, o trabalho desenvolvido pela prefeitura é permanente e baseado na construção de vínculo e confiança.

“Esse trabalho acontece diariamente em Volta Redonda. A equipe está nas ruas realizando abordagens, ouvindo, orientando e oferecendo alternativas. Muitas vezes, a pessoa não aceita ajuda no primeiro momento, mas seguimos acompanhando e fortalecendo esse vínculo. O mais importante é mostrar que quem quer sair da rua em Volta Redonda encontra acolhimento, apoio e oportunidade de recomeçar”, destacou.

Serviços disponíveis

As abordagens envolvem escuta qualificada, orientação e encaminhamento para os serviços disponíveis na rede municipal. Entre eles está o Centro Pop, localizado no bairro Aterrado, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, oferecendo alimentação, banho, espaço para higiene pessoal e lavagem de roupas, além de atendimento psicológico e social, encaminhamento para retirada de documentos e acesso a demais políticas públicas.

A rede de atendimento também conta com o Abrigo Municipal Seu Nadim, a Casa de Passagem e o Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM), localizado na rodoviária, que auxilia pessoas em trânsito que desejam retornar às cidades de origem ou reencontrar familiares.

A coordenadora do Seas, Hosana Dias Cândido Lourenço, ressaltou que o trabalho é contínuo e humanizado.

“Muitas vezes, a pessoa ainda não está preparada para aceitar ajuda naquele momento. Por isso, nosso trabalho é persistente e feito com respeito à realidade de cada um. A equipe permanece realizando as abordagens e mostrando que existe uma rede pronta para acolher quando ela decidir recomeçar”, afirmou.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), Mariana Pimenta, o trabalho integrado da rede socioassistencial é fundamental para garantir proteção e novas perspectivas para a população em situação de rua.

“Nosso objetivo é assegurar que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos e encontrem apoio para reconstruir suas trajetórias. Cada atendimento é realizado de forma individualizada, humanizada e respeitando a história de vida de cada usuário”, explicou.

Além das abordagens diárias, a Prefeitura de Volta Redonda também vem promovendo ações de conscientização junto ao comércio da cidade, orientando comerciantes, trabalhadores e clientes sobre a forma adequada de encaminhar pessoas em situação de rua para os serviços da assistência social.

A Smas reforça que a população também pode colaborar, acionando o Serviço Especializado em Abordagem Social pelo WhatsApp: (24) 98143-0097.