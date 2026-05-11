Procedimentos foram realizados no Hospital São João Batista entre a sexta-feira (8) e sábado (9) - Foto: Divulgação

Procedimentos foram realizados no Hospital São João Batista entre a sexta-feira (8) e sábado (9)Foto: Divulgação

Publicado 11/05/2026 12:52

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), da rede pública de Volta Redonda, prossegue com a estratégia bem-sucedida dos mutirões de cirurgias aos fins de semana. Desta vez, 11 pessoas foram atendidas entre a sexta-feira (8) e sábado (9) por especialistas em ortopedia, garantindo melhor qualidade de vida e recuperação mais rápida aos pacientes.

Do total de procedimentos, cinco foram realizados na sexta. O dr. Flávio Reis, que também é diretor-médico do hospital, realizou três cirurgias em pacientes com idades entre 15 e 65 anos: reconstrução do ligamento do joelho esquerdo, artroplastia total do joelho esquerdo e videoartroscopia de joelho direito. Já o doutor Rafael Coelho realizou duas osteossínteses – sendo uma de fratura do tornozelo direito e outra de colo de fêmur direito – em pacientes de 20 e 64 anos.

O mutirão seguiu no sábado com mais cirurgias realizadas pelo doutor Flávio Reis, beneficiando pacientes entre 10 e 78 anos. A lista inclui osteossíntese de fratura transtrocantérica de fêmur direito; videoastroscopia de joelho esquerdo; osteossíntese de fratura de fêmur direito; artroplastia total de joelho direito; artroplastia total de quadril esquerdo; e videoartrocopia de joelho esquerdo.

O Hospital São João Batista vem ampliando o acesso à saúde em Volta Redonda por meio de mutirões cirúrgicos, que têm permitido aumentar significativamente o número de procedimentos disponibilizados à população.

A iniciativa beneficia tanto pacientes na fila de espera por cirurgias eletivas quanto aqueles que demandam atendimento de urgência. Por ser uma unidade de referência em pronto atendimento, o HSJB consegue gerenciar de forma equilibrada os casos agendados e as emergências, garantindo mais eficiência e agilidade no cuidado à saúde dos moradores do município.

“Saúde é uma das políticas públicas que mais impactam a vida das pessoas, e mantemos nosso compromisso de oferecer o melhor atendimento. Com a dedicação dos profissionais e os investimentos realizados, conseguimos alcançar esse objetivo”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.