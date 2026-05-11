Procedimentos foram realizados no Hospital São João Batista entre a sexta-feira (8) e sábado (9)Foto: Divulgação
Mutirão de cirurgias ortopédicas atende mais de 10 pacientes em Volta Redonda
Procedimentos foram realizados no Hospital São João Batista entre a sexta-feira (8) e sábado (9)
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Volta Redonda abre inscrições para curso gratuito de Desenvolvimento de Jogos
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