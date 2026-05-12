São disponibilizadas 61 oportunidades, divididas entre Docente I e IIFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para concurso público com vagas para professores
São disponibilizadas 61 oportunidades, divididas entre Docente I e II, e interessados podem se inscrever até 8 de junho
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Homem é preso em flagrante por maus-tratos a pitbull em Volta Redonda
Cão foi encontrado preso por corrente, sem água, comida e abrigo em casa no bairro Roma; suspeito também foi autuado por porte de droga
Mutirão de cirurgias ortopédicas atende mais de 10 pacientes em Volta Redonda
Procedimentos foram realizados no Hospital São João Batista entre a sexta-feira (8) e sábado (9)
Em Volta Redonda, quem quer sair das ruas encontra oportunidade de recomeçar
Rede da Assistência Social atua diariamente com abordagem, acolhimento e encaminhamento da população em situação de rua
Volta Redonda marca presença em capacitação sobre abrigamento e proteção à mulher no estado
Com participação de equipe da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, evento no TJRJ propôs troca de experiências e atualização de protocolos de atendimento
Prefeitura de Volta Redonda investe cerca de R$ 3 milhões na reforma do Palácio 17 de Julho
Sede do governo municipal está passando por manutenção, adequação e modernização, com intervenções já concluídas e outras em andamento
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