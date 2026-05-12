A ação marcou o início das atividades de conscientização em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - Foto: Clara Preta/Smas

A ação marcou o início das atividades de conscientização em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e AdolescentesFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 12/05/2026 16:27

Volta Redonda - A primeira blitz educativa da campanha “Maio Laranja” em Volta Redonda aconteceu nesta terça-feira (12), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), a ação marcou o início das atividades de conscientização em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado em 18 de maio.

A mobilização aconteceu em pontos estratégicos do bairro, com distribuição de panfletos, faixas e orientações à população sobre a importância da denúncia e do fortalecimento da rede de proteção.

Participaram da ação representantes da Smas – incluindo o Departamento de Proteção Especial Social (DPES) –; do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); do Serviço Especializado em Abordagem Social; dos Conselhos Tutelares 1 e 2; do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); da Guarda Municipal; do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; além de assessores do deputado estadual Munir Francisco Neto, que também é presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio); representantes da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred) e equipes da operação Segurança Presente.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância da mobilização e do envolvimento da sociedade no enfrentamento desse tipo de violência.

“Estamos iniciando mais uma campanha do ‘Maio Laranja’ com ações educativas e de conscientização, para chamar a atenção da população para um tema tão urgente. É fundamental fortalecer a rede de proteção e sensibilizar as pessoas para que estejam atentas aos sinais de violência e denunciem. Proteger nossas crianças e adolescentes é um compromisso coletivo”, afirmou Larissa.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Mariana Pimenta, ressaltou que a campanha acontece todos os anos como forma de dar visibilidade ao tema e ampliar o alcance das informações.

“Hoje realizamos a primeira blitz educativa da semana com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância dessa campanha. Diariamente atendemos crianças e adolescentes vítimas de violência, e muitas vezes essas situações acabam em tragédias. Por isso, é tão importante fortalecer a rede de atendimento e proteção”, explicou.

Segundo ela, a programação segue ao longo da semana com novas blitzes educativas, ações em escolas e apresentações teatrais voltadas para o público infantil, encerrando no próximo dia 18 com uma caminhada de conscientização na Vila Santa Cecília.

Aprovação da população

Quem passou pelo local aprovou a iniciativa. O morador Wilson de Castro destacou a relevância da conscientização. “É uma campanha muito importante. Esse debate precisava acontecer há muito tempo. Hoje a mídia e a educação ajudam a ampliar essa conscientização, e isso é fundamental para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes”, afirmou.

Já João Malaquias Vieira, morador de Barra Mansa, reforçou a necessidade da orientação à população. “É importante falar sobre esse assunto e orientar as pessoas. A gente vive essa realidade hoje em dia e precisa estar bem informado”, disse.

A campanha “Maio Laranja” também reforça a importância do Disque 100, canal nacional gratuito e anônimo para denúncias de violações de direitos humanos, disponível 24 horas por dia.

Programação

Caminhadas de conscientização

15 de maio (sexta-feira)

Concentração: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Açude e Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Caieiras

Horário: 14h

18 de maio (segunda-feira)

Concentração: Praça Brasil – Vila Santa Cecília

Horário: 8h

Blitz educativa

14 de maio (quinta-feira)

9h – Bairro Amaral Peixoto

14h – Bairro Ponte Alta