Ação em apoio a vítima de agressão levou à identificação e condução de suspeito à delegacia; em outra ocorrência, veículo sem placa foi removidoFoto: Divulgação/Semop
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Ação em apoio a vítima de agressão levou à identificação e condução de suspeito à delegacia; em outra ocorrência, veículo sem placa foi removido
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