Evento terá atividades gratuitas como Cine Zumbi, oficina de dança urbana, roda de conversa e tour afropedagógico, entre outras - Foto: Arquivo/SMC

Evento terá atividades gratuitas como Cine Zumbi, oficina de dança urbana, roda de conversa e tour afropedagógico, entre outrasFoto: Arquivo/SMC

Publicado 14/05/2026 15:49

Volta Redonda - O Memorial Zumbi, espaço da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, na Vila Santa Cecília, será, a partir de segunda-feira (18), uma das sedes da 24ª Semana Nacional de Museus – evento coordenado pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), órgão do Ministério da Cultura (Minc). As atividades gratuitas e abetas ao público acontecerão até a sexta-feira (22).

Com o tema “Cultura Preta e Ancestral: Unindo um Mundo Dividido”, a Semana Nacional de Museus no Memorial Zumbi contará com uma programação variada em Volta Redonda, contemplando tour afropedagógico, sessão de cinema, oficina de dança urbana e roda de conversa, entre outras atividades.

A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, destacou a importância de o espaço receber o evento, citando a construção coletiva da programação que será ofertada.

“Mais uma vez a gente traz a comunidade e os estudantes para dentro desse espaço, pegando um tema tão importante e trazendo para nós o tema proposto. Além disso, neste ano começamos a testar uma pequena mudança, que é levar um dos dias de programação para o Espaço das Artes Zélia Arbex, com o tema que continua sendo o negro. Participar por mais um ano dessa atividade tão plural é extremamente importante”, ressaltou a coordenadora.

Uma das novidades da programação deste ano será a apresentação do projeto Serenata Tupi-guarani, que estará pela primeira vez no Memorial Zumbi, com integrantes de um núcleo familiar Guarani. Utilizando dois violões, violino, percussão e 10 vocalistas, o grupo apresentará músicas que falam de amor, esperança e resistência, incluindo, ainda, músicas em parceria com os indígenas Parakanã (Amazônia) e do repertório Guarani.

Para o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, Volta Redonda sediar mais uma edição da Semana Nacional de Museus reforça o trabalho desenvolvido em Volta Redonda para promover e sediar grandes eventos e ações culturais de forma gratuita para a população.

“A Semana Nacional de Museus é um dos maiores eventos culturais do país, e abrigar mais uma edição no museu do Memorial contribui para que Volta Redonda siga no cenário de grandes intervenções a nível nacional, além de valorizar a função social e cultural dos museus, o patrimônio público e a cultura afro”, destaca Anderson.

Semana Nacional de Museus

A 24ª Semana Nacional de Museus é um evento promovido anualmente em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Com o tema “Museus: Unindo um Mundo Dividido”, a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre o papel dos museus em um contexto marcado por desigualdades persistentes, conflitos e disputas de narrativas, destacando essas instituições como agentes ativos na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Mais do que espaços de preservação, os museus se afirmam como territórios de diálogo, participação social e garantia do direito à memória, atuando no enfrentamento de silenciamentos históricos e na promoção da diversidade de vozes e experiências.

A iniciativa mobiliza museus e instituições culturais de todo o país, que desenvolvem uma programação diversificada com atividades como exposições, visitas mediadas, oficinas, palestras e ações educativas, fortalecendo a relação entre os museus e a sociedade.

Programação

Segunda-feira (18/05)

19h – Tour afropedagógico especial e Cine Zumbi

Memorial Zumbi

Terça-feira (19/05)

9h – Conexão Consciente e Hip-Hop (parceria com a Secretaria Municipal da Juventude/Sejuv)

Memorial Zumbi

19h – Lançamento da Cartilha Orum-Ayê – Cozinha de Axé

Espaço das Artes Zélia Arbex

Quarta-feira (20/05)

13h – Oficina de Dança Urbana – professora Dani Tube

Memorial Zumbi

19h – Roda de Conversa – Pretas em Roda, Unindo Um Mundo Dividido – participação especial do Fórum de Mulheres Negras e Patrícia Freitas – Mametu Siavanju

Quinta-feira (21/05)

14h – Apresentação da Serenata Tupi Guarani

Memorial Zumbi

Sexta-feira (22/05)

8h30 – Tour afropedagógico especial e Cine Zumbi

Memorial Zumbi