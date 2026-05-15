Com a parceria, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência passa a atuar como agente institucional cadastrador do Divaga - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Com a parceria, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência passa a atuar como agente institucional cadastrador do DivagaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 15/05/2026 11:06

Volta Redonda - Com o objetivo de ampliar ainda mais a inclusão em Volta Redonda, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e em parceria com o Instituto Rede Incluir, lançaram oficialmente o Portal de Empregos Divaga – ferramenta que vai conectar empresas e pessoas com deficiência (PCDs) que buscam oportunidade no mercado de trabalho. O anúncio foi feito durante reunião nessa quinta-feira (14), na sede da SMPD, no bairro Aterrado, contando, ainda, com a presença de representantes da Unimed Volta Redonda, que conheceram a ferramenta no intuito de futuro cadastro para participar.

Com a parceria, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência passa a atuar como agente institucional cadastrador do Divaga, oferecendo suporte tanto para trabalhadores quanto para empresas interessadas em utilizar a plataforma. A iniciativa vai permitir aproximar a população das oportunidades existentes na cidade e na região, fortalecendo a inclusão produtiva e o desenvolvimento social.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, Washington Uchôa, destacou que a Prefeitura de Volta Redonda foi o primeiro órgão público do país em que a plataforma foi implementada.

“Essa parceria representa um avanço importante para Volta Redonda, porque cria um canal direto entre trabalhadores e empresas, ampliando o acesso ao emprego e fortalecendo a inclusão produtiva. O Divaga chega como uma ferramenta moderna e acessível, alinhada ao compromisso da cidade com a inclusão e a geração de oportunidades”, afirmou Washington Uchôa.

Para o presidente do Instituto Rede Incluir, Antoniel Bastos, a parceria representa um marco importante para a democratização do acesso ao trabalho. “Durante muitos anos vimos pessoas sendo excluídas não pela falta de capacidade, mas pela ausência de acesso às oportunidades. O Divaga nasce exatamente para romper essa barreira. Ter a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda como polo cadastrador fortalece a inclusão e aproxima a população do mercado de trabalho de forma concreta, gratuita e acessível”, destacou Antoniel Bastos.

Como participar

As pessoas com deficiência interessadas em se candidatar a uma vaga podem fazer o cadastro na plataforma gratuitamente, acessando o endereço eletrônico www.divaga.com.br. Se o candidato tiver dificuldades de acesso à internet ou precisar de auxílio para efetuar o cadastro, basta procurar a SMPD – Avenida 17 de Julho, 20, Aterrado.

As empresas interessadas em aderir à plataforma digital também podem procurar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para efetuar o cadastro.

“Essa integração vai permitir conectarmos PCDs de Volta Redonda que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho a empresas da nossa cidade. Isso é mais um passo estratégico que damos para que Volta Redonda se torne cada vez mais acessível e inclusiva”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.