Com a parceria, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência passa a atuar como agente institucional cadastrador do DivagaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda implementa plataforma digital para conectar PCDs e empresas
Portal de Empregos Divaga foi lançado na cidade por meio de parceria entre a Secretaria da Pessoa com Deficiência e o Instituto Rede Incluir, ampliando a inclusão no mercado de trabalho
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Semana da Enfermagem é celebrada com evento especial no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves
Ação promovida nesta quinta-feira (14) reuniu profissionais da Saúde em um momento de cuidado, valorização e bem-estar
Centro-Dia para Pessoa Idosa com Alzheimer de Volta Redonda é destaque em summit internacional no Rio de Janeiro
Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social teve metodologia apresentada para países de língua portuguesa durante evento sobre integração de cuidados
Casa do Empreendedor de Volta Redonda ganha Selo Diamante de Referência em Atendimento do Sebrae
Depois de receber três selos Ouro consecutivos no estado, município atinge nota máxima e vai para premiação a nível nacional
Memorial Zumbi, em Volta Redonda, sedia 24ª Semana Nacional de Museus
Evento coordenado pelo Ministério da Cultura terá atividades gratuitas como Cine Zumbi, oficina de dança urbana, roda de conversa e tour afropedagógico, entre outras
Prefeitura de Volta Redonda e Cerest/VR promovem 8º ‘Comando em Saúde nas Estradas’
Campanha em parceria com a PRF e outras instituições ofertou consultas, exames, vacinação, orientações, entre outros serviços para profissionais do transporte
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