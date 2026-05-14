Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social teve metodologia apresentada para países de língua portuguesa durante evento sobre integração de cuidados - Foto: Divulgação/Smas

Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social teve metodologia apresentada para países de língua portuguesa durante evento sobre integração de cuidadosFoto: Divulgação/Smas

Publicado 14/05/2026 16:01

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), participou nesta quinta-feira, dia 14, do 2.º Summit de Integração de Cuidados de Países de Língua Portuguesa, realizado na Fundação Cesgranrio, no Rio de Janeiro. O município foi representado pelo Centro-Dia de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer Synval Santos, que teve seu modelo de cuidado selecionado para integrar a plataforma de Boas Práticas em Cuidados dos países lusófonos.

O evento internacional, realizado entre os dias 13 e 15 de maio, é coordenado pela Associação Portuguesa de Integração de Cuidados (PAFIC) e pela Associação Cuidadosa, reunindo especialistas, gestores e profissionais de saúde do Brasil, Portugal e demais países de língua portuguesa, para discutir soluções inovadoras voltadas à integração de cuidados, envelhecimento populacional, saúde mental e fortalecimento das redes de atendimento.

O trabalho desenvolvido pelo Centro-Dia Synval Santos foi apresentado por meio de um vídeo institucional produzido por Marcone Urzedo e Jean Alves, narrado pela coordenadora do serviço, Danielle Freire. O material destacou a metodologia inovadora aplicada no cuidado à pessoa idosa com Alzheimer, além dos impactos positivos junto às famílias e da contribuição do serviço para pesquisas e produções científicas relacionadas às demências.

Segundo Danielle Freire, o reconhecimento internacional reforça a relevância do trabalho realizado pela rede pública municipal.

“A seleção do trabalho traduz a essência do serviço. Trata-se da oportunidade de apresentarmos, em âmbito nacional e internacional, a qualidade de um trabalho feito com seriedade, compromisso e afeto, tendo como base a esfera pública. Isso é a prova viva de que nossa realidade pode ser replicada e trazer qualidade de vida”, destacou a coordenadora.

Ao final do evento, o Centro-Dia receberá o Certificado de Destaque em Integração de Cuidados, passando a compor os anais digitais do summit, que reúne experiências exitosas dos oito países que têm a língua portuguesa como idioma oficial.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que a participação de Volta Redonda em um evento internacional demonstra o compromisso da gestão municipal com políticas públicas humanizadas e inovadoras.

“É motivo de muito orgulho ver um serviço da Assistência Social de Volta Redonda sendo reconhecido internacionalmente. O Centro-Dia Synval Santos realiza um trabalho de excelência no cuidado à pessoa idosa com Alzheimer e suas famílias, mostrando que investir em acolhimento, capacitação e cuidado humanizado transforma vidas”, afirmou.

O summit conta com apoio institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), dos Ministérios da Saúde do Brasil e de Portugal, além do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A primeira edição do encontro aconteceu em 2025, em Lisboa, Portugal.