Ação promovida nesta quinta-feira (14) reuniu profissionais da Saúde em um momento de cuidado, valorização e bem-estar - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Ação promovida nesta quinta-feira (14) reuniu profissionais da Saúde em um momento de cuidado, valorização e bem-estarFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 15/05/2026 10:59

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quinta-feira (14), no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), no bairro Aterrado, um evento especial em homenagem à Semana da Enfermagem, celebrada entre os dias 12 e 20 de maio. A programação faz alusão ao Dia do Enfermeiro, comemorado em 12 de maio, e ao Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, celebrado em 20 de maio.

A ação reuniu enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em um momento dedicado ao cuidado com os profissionais que diariamente se dedicam à assistência da população. Durante o evento, os participantes puderam desfrutar de um café da manhã especial, além de atividades voltadas ao bem-estar e valorização da categoria.

A programação contou ainda com um espaço de beleza, divulgação da campanha de higiene das mãos, sorteio de brindes e distribuição de algodão doce e pipoca.

A gerente de enfermagem do HNSG, Cíntia Cristine, destacou a importância da iniciativa para reconhecimento da categoria e fortalecimento dos valores da profissão.

“Estamos comemorando a Semana da Enfermagem, que é um período emblemático. O tema deste ano é ‘Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado de Enfermagem’. Essa ação é importante para valorizar a equipe, para a gente sempre reafirmar esses nossos pilares”, afirmou.

O enfermeiro da ala de saúde mental, Marcos Vinícius Marcelino Rodrigues, também ressaltou a importância da homenagem aos profissionais da área.

“É um dia muito importante para todos nós. É um reforço, uma homenagem muito bonita. Gostaria de parabenizar todos os profissionais da saúde, especialmente do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves”, disse.

“A enfermagem é essencial em todos os setores da saúde. São profissionais que atuam com dedicação, cuidado e humanização no atendimento à população. Esse momento foi pensado justamente para reconhecer e agradecer todo o trabalho realizado diariamente por cada enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem do nosso município”, destacou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.