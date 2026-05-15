Unidades estão nos detalhes finais para a entrega dos serviços - Foto: Reprodução - Secom/PMVR

Unidades estão nos detalhes finais para a entrega dos serviçosFoto: Reprodução - Secom/PMVR

Publicado 15/05/2026 14:26

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está concluindo a recuperação estrutural de quatro unidades de ensino da rede municipal. Desta vez, três escolas (Fernando de Noronha, Pernambuco e Dr. João Paulo Pio) e uma creche (Pinguinho de Gente) estão nos detalhes finais de suas respectivas obras, que serão entregues em breve. Trata-se de um investimento total de R$ 2.436.084,31 para oferecer melhores condições para estudantes, professores e outros profissionais que trabalham nesses espaços, além de garantir mais tranquilidade aos responsáveis, que terão a certeza que seus jovens recebem as melhores condições possíveis para o aprendizado.

“Sabemos o quanto é importante oferecermos aos alunos e profissionais um ambiente adequado para o aprendizado e trabalho. Essas obras, com todas suas melhorias, são prova dos nossos esforços para atingirmos um nível de excelência em todos os quesitos”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.

Localizada no bairro Vila Brasília, a Escola Municipal Fernando de Noronha teve R$ 436.967,32 investidos em serviços. A unidade passou por troca de placas de forro mineral; pintura externa; reparos no telhado; reparos estruturais e pintura da quadra, incluindo demarcação e piso; execução de calçada de acesso; construção de passarela de acesso até a quadra, com cobertura; instalação de corrimão e guarda-corpo na passarela; poda de diversas árvores nas dependências da escola; regularização e correção de pisos; reparos em paredes diversas; instalação de janela na secretaria; limpeza geral da escola; limpeza de vidros; e limpeza e manutenção de superfícies em marmorite e similares.

A Escola Municipal Pernambuco, no Retiro, passou por melhorias que representaram um total de R$ 686.805,94 empenhados nos serviços necessários, que incluíram troca de revestimentos; reforma de banheiros, salas e refeitório; troca de esquadrias; troca de forro; reforma do pátio externo; reconstrução dos muros externos; e troca de alambrado.

Terceira escola municipal contemplada com obras que estão avançadas, a Dr. Joao Paulo Pio, também no Retiro, passou por melhorias num custo total de R$ 558.002,48, necessários para a reforma do telhado e calhas com impermeabilização; reforma de revestimentos de paredes; repintura externa e interna; reforma de quadra; construção de novo banheiro na sala dos professores; e reforma do piso do pátio.

Por fim, foram investidos R$ 754.308,57 no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Pinguinho de Gente, no bairro São João, em que foi realizada a pintura externa e interna da unidade; instalação de piso emborrachado na área externa (pátio/quintal); execução de serviços de grelha (drenagem); troca de pisos e revestimentos; reforma nos banheiros; e revitalização área de recreação.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que várias unidades de educação passaram por reformas de grande porte desde seu retorno em 2021, além da construção de novas unidades – Caso do CMEI Dauro Aragão, no Tangerinal, que atende a cerca de 400 crianças.

“Nosso compromisso é oferecer a melhor educação do Brasil, sermos referência dentro do nosso país. Investimos muito nessas unidades para que os pais, profissionais e alunos tenham orgulho de suas escolas e creches, para que antes mesmo de entrarem nessas unidades tenham a certeza de que iremos oferecer o melhor em termos de educação, acolhimento, segurança e cuidado”, declarou.