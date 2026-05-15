Capacitação é realizada pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos em parceria com o SebraeFoto: Divulgação/SMDH
Volta Redonda promove curso gratuito de ‘Desenvolvimento Humano e Empreendedorismo’ para mulheres
Capacitação é realizada pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos em parceria com o Sebrae, e ainda há vagas disponíveis
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Prefeitura de Volta Redonda promove ‘Turistando em VR’ especial na Floresta da Cicuta
Visita guiada na Unidade de Conservação Federal será feita em parceria com o ICMBio e acontecerá no dia 30 de maio, das 8h30 às 12h; interessados em participar podem se inscrever pela internet
Prefeitura de Volta Redonda investe mais de R$ 2,4 milhões em reformas de escolas e creche
Unidades estão nos detalhes finais para a entrega dos serviços, que melhoram as estruturas para alunos, professores e outros profissionais
Prefeitura de Volta Redonda implementa plataforma digital para conectar PCDs e empresas
Portal de Empregos Divaga foi lançado na cidade por meio de parceria entre a Secretaria da Pessoa com Deficiência e o Instituto Rede Incluir, ampliando a inclusão no mercado de trabalho
Semana da Enfermagem é celebrada com evento especial no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves
Ação promovida nesta quinta-feira (14) reuniu profissionais da Saúde em um momento de cuidado, valorização e bem-estar
Centro-Dia para Pessoa Idosa com Alzheimer de Volta Redonda é destaque em summit internacional no Rio de Janeiro
Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social teve metodologia apresentada para países de língua portuguesa durante evento sobre integração de cuidados
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