Capacitação é realizada pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos em parceria com o Sebrae - Foto: Divulgação/SMDH

Capacitação é realizada pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos em parceria com o SebraeFoto: Divulgação/SMDH

Publicado 15/05/2026 14:32

Volta Redonda - O curso gratuito “Desenvolvimento Humano e Empreendedorismo” para mulheres de Volta Redonda, realizado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), teve a sua primeira aula de abertura nessa quinta-feira (14), e terá mais quatro semanas pela frente, com aulas às quintas, das 14h às 16h, na sede da SMDH.

Renata Alarcão, professora e facilitadora do curso pelo Sebrae, explicou o objetivo principal da capacitação. “O curso visa o desenvolvimento humano para a empregabilidade. As pessoas discutem meios para projetar a carreira delas, sendo fundamental para fortalecer as mulheres e fazer que identifiquem o que têm de melhor. As mulheres têm força na comunicação, são multiplicadoras no poder de comunicação. Ainda temos algumas vagas abertas. Todas as participantes que obtiverem 75% da frequência obrigatória serão certificadas ao final”, frisou Renata.

Nesta primeira aula de abertura, a subsecretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Juliana Rodrigues, junto com a chefe de Gabinete, Cida Araújo (Cidinha) – que também atua como assessora técnica do Departamento das Mulheres –, deram as boas-vindas às participantes e se colocaram à disposição para apresentar todos os serviços que são disponibilizados para mulheres em situação de violência de gênero, doméstica e familiar, realizados pela SMDH.

“Agradecemos por acreditarem em nosso trabalho, nessa proposta. O curso é uma ferramenta para as pessoas se capacitarem, se conhecerem e aprimorarem conhecimentos. Estamos prontas para acolher novas propostas de vocês”, afirmou a subsecretária, que defendeu a equidade de gênero em dar às mulheres as mesmas condições que elas precisam para chegar no mesmo resultado que os homens no mercado de trabalho e oportunidades.

Raquel Moura, aluna do curso, falou da importância do aprendizado. “É ótimo, mais conhecimentos, mais experiência, ajuda a ampliar a mente como empreendedora. Estou gostando muito e vou fazer até o final.”

Inscrições

A meta do curso gratuito é incentivar o protagonismo feminino, promovendo conhecimentos, autonomia, desenvolvimento pessoal e incentivar o empreendedorismo, contribuindo para a inclusão social e econômica das mulheres do município.

Ainda existem algumas vagas disponíveis e as mulheres interessadas podem entrar em contato pelos telefones da SMDH, (24) 3511-3555 ou 3511-3559, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.