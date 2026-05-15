Projetos foram lançados durante celebração do Dia da Assistente Social - Foto: Clara Preta/Smas

Projetos foram lançados durante celebração do Dia da Assistente SocialFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 15/05/2026 15:59

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda promoveu, na manhã desta sexta-feira (15), um café da manhã especial em comemoração ao Dia da Assistente Social. O encontro, realizado no auditório da secretaria, reuniu profissionais da rede socioassistencial, autoridades e convidados que prestaram homenagens à categoria, além de marcar o lançamento oficial de dois importantes projetos da pasta: a OUVSMAS – Ouvidoria da Secretaria Municipal de Assistência Social de Volta Redonda – e a I Mostra Científica da Smas.

A I Mostra Científica da Smas, iniciativa voltada à valorização da produção acadêmica e técnica dos assistentes sociais do município, tem, segundo a organização, a proposta de incentivar a divulgação de pesquisas, artigos, relatos de experiência e sistematizações de práticas profissionais desenvolvidas pelos trabalhadores da rede socioassistencial.

“Temos profissionais extremamente potentes e com produções muito importantes. Muitas vezes esses trabalhos ficam guardados e outras pessoas deixam de conhecer experiências que podem contribuir muito com a prática profissional. A mostra é uma forma de valorizar, compartilhar conhecimento e reconhecer a trajetória acadêmica e técnica desses profissionais”, destacou a organização do evento.

As inscrições seguem abertas até o dia 22 de maio e podem participar assistentes sociais que atuam na Smas. Serão aceitos trabalhos nas modalidades de sistematização de trabalho profissional, relato de experiência, resultado de pesquisa e reflexão teórica. Os trabalhos selecionados serão apresentados no dia 28 de maio, no auditório da secretaria, além de serem divulgados em formato físico e digital.

Ouvidoria da Assistência Social começa a funcionar em junho

Outro destaque do encontro foi a apresentação da OUVSMAS – Ouvidoria da Secretaria Municipal de Assistência Social de Volta Redonda, que começará a funcionar oficialmente no mês de junho. A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial (DVS), Flávia Santos, ressaltou que a ouvidoria será uma importante ferramenta de gestão, planejamento e fortalecimento da política pública de Assistência Social.

“A ouvidoria vai permitir que a gente compreenda melhor as demandas da população e acompanhe de forma mais estratégica os serviços ofertados. A partir das manifestações recebidas, será possível identificar necessidades, corrigir falhas e fortalecer ainda mais a política pública de Assistência Social em Volta Redonda”, afirmou Flávia.

A nova ferramenta será estruturada a partir de três pilares fundamentais: escuta qualificada, controle social e gestão estratégica. A proposta é centralizar manifestações que antes aconteciam de forma dispersa, dificultando o acompanhamento técnico e a construção de respostas mais rápidas e eficientes.

Por meio da OUVSMAS, a população poderá registrar elogios, sugestões, solicitações, reclamações e denúncias, inclusive de forma anônima, garantindo sigilo, segurança e proteção dos dados dos usuários.

O canal será destinado aos usuários do Sistema Único de Assistência Social (Suas), trabalhadores da rede socioassistencial, entidades parceiras e toda a população que queira colaborar com a melhoria dos serviços ofertados pela Assistência Social no município.

A iniciativa também atende às legislações que garantem transparência, participação popular e direito à manifestação dos cidadãos, como a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), a Política Nacional de Assistência Social, a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Segundo a secretaria, as manifestações recebidas terão prazo de resposta de até 30 dias e serão acompanhadas por indicadores como taxa de resolutividade, tempo médio de resposta e pesquisas de satisfação. Relatórios periódicos também serão apresentados à gestão da Smas, ao Conselho Municipal de Assistência Social e à população.

Homenagem

O evento também foi marcado por homenagens às assistentes sociais da rede municipal, reconhecendo o trabalho desenvolvido diariamente nos equipamentos e serviços da Assistência Social no município.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelas profissionais do Serviço Social em Volta Redonda. “Quero agradecer às assistentes sociais e a toda a equipe da Assistência Social pelo carinho, dedicação e trabalho integrado realizado diariamente. O compromisso de cada profissional faz a diferença na vida das pessoas e fortalece nossa rede de atendimento.”

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância do trabalho realizado pelas profissionais da rede e o impacto da atuação da categoria na vida das famílias atendidas. “Não tem como falar das ações da Assistência Social sem falar do trabalho que vocês realizam todos os dias. Em todas as atividades, projetos e atendimentos, vocês estão presentes. A Assistência Social está onde muitas vezes outras políticas chegam depois, acolhendo as famílias, acompanhando situações complexas e enfrentando diariamente as desigualdades sociais”, afirmou Larissa.

A subsecretária também ressaltou o compromisso, a sensibilidade e o olhar humano das profissionais da área. “Quando falamos da proteção básica, dos Cras, dos indicadores sociais, do enfrentamento à pobreza e do atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, estamos falando do trabalho realizado por vocês todos os dias. Sei que não é fácil, porque muitas vezes vocês também são atravessadas pelas dores e pelas dificuldades das famílias atendidas, mas seguem firmes, acolhendo, orientando e garantindo direitos. Quero deixar aqui meu reconhecimento, minha gratidão e meu carinho por cada profissional da nossa rede”, destacou Larissa.

90 anos do Serviço Social

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial (DVS), Flávia Santos, destacou a importância da data, celebrada em um ano simbólico para a categoria, que marca os 90 anos do Serviço Social no Brasil. “Hoje é um dia extremamente importante. É um momento para reafirmarmos nosso compromisso ético-político, sabendo do impacto da nossa atuação na vida das famílias acompanhadas pela política de Assistência Social e pela materialização do Suas aqui em Volta Redonda. Completei esta semana 13 anos de atuação como assistente social na secretaria e sou muito grata por todas as pessoas que fizeram parte dessa trajetória e que seguem construindo diariamente um trabalho coletivo. Parabenizo todos os colegas de profissão”, afirmou Flávia.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB), Cristiane Alves, ressaltou a trajetória histórica da profissão e a defesa dos direitos dos usuários da política pública. “Celebramos uma profissão que completa 90 anos de história e que avançou muito ao longo do tempo. Hoje seguimos firmes em um projeto ético-político comprometido com a defesa intransigente dos usuários que atendemos. É um prazer estar junto com vocês nesse momento, atuando na proteção básica e fortalecendo diariamente a luta pela garantia de direitos e pela dignidade humana”, destacou Cristiane.

A diretora do Departamento de Proteção Especial Social (DPES), Mariana Pimenta, que também foi homenageada durante a celebração, ressaltou os desafios e a união da categoria. “Ser assistente social não é fácil, é uma profissão muito desafiadora, ainda mais nos dias atuais. Mas que a gente não perca nossa fé e nossa esperança. Se chegamos até aqui foi lutando, sempre segurando uma na mão da outra. Nos dias mais difíceis, a gente chora, sorri, mas permanece junto. Hoje é dia de celebrar nossa trajetória e a força dessas mulheres maravilhosas que fazem a diferença diariamente”, destacou Mariana.

A vereadora Carla Duarte também participou da homenagem e destacou a importância do cuidado com a saúde mental das profissionais da Assistência Social. “Hoje é um dia de felicitações, mas também de agradecimento e reflexão sobre a saúde mental desses profissionais, que atuam em lugares muito delicados e convivem diariamente com situações difíceis e com as mazelas sociais que muitas vezes passam despercebidas pela sociedade. A Assistência Social é uma pasta que cuida de pessoas e transforma vidas, e isso merece todo o nosso reconhecimento”, afirmou a vereadora.

O deputado estadual Munir Francisco Neto também participou da celebração e ressaltou o protagonismo da Assistência Social de Volta Redonda no cenário estadual e nacional. “Hoje é um dia muito especial. Volta Redonda é referência da Assistência Social não só no estado do Rio, mas em todo o Brasil, e grande parte dessa referência e dessas conquistas se deve muito à classe dos assistentes sociais. Sem eles, não chegaríamos ao nível que alcançamos. Aqui em Volta Redonda, as profissionais que atuam na secretaria realmente fazem a diferença na vida de milhares de pessoas. Então, deixo meus parabéns a todos os assistentes sociais do Brasil e, em especial, às assistentes sociais da nossa cidade”, destacou o deputado.