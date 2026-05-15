Campanha segue com atividades em bairros, escolas e mobilizações públicas, reforçando o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes - Foto: Clara Preta/Smas

Campanha segue com atividades em bairros, escolas e mobilizações públicas, reforçando o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentesFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 15/05/2026 15:06

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), segue com a programação da campanha “Maio Laranja”, mobilização nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo desta semana, o município realizou blitzes educativas, roda de conversa, ações em escolas e apresentação teatral, reforçando a importância da prevenção e da denúncia.

Entre as atividades já realizadas, nesta sexta-feira (15), o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Caieiras promoveu uma roda de conversa com cerca de 50 participantes. A ação contou com palestra educativa e distribuição de panfletos informativos sobre prevenção, identificação de sinais de violência e canais de denúncia.

Na quinta-feira (14), foram realizadas blitzes educativas nos bairros Centro (Avenida Amaral Peixoto) e Ponte Alta, com orientações à população e distribuição de materiais informativos sobre o enfrentamento à violência sexual infantil.

Durante as abordagens, moradores receberam os materiais e destacaram a importância da iniciativa. O senhor Elias Martins afirmou que ações como essa ajudam a ampliar o conhecimento da população sobre o tema. “Muita gente ainda não sabe identificar os sinais ou até mesmo como denunciar. Essas informações são muito importantes para proteger nossas crianças.”

A moradora do bairro Conforto, Célia de Jesus Nascimento, também ressaltou a relevância da campanha. “É uma orientação necessária para toda a comunidade. Quando a gente recebe esse tipo de informação, fica mais atento e sabe melhor como agir diante de uma situação suspeita.”

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância da participação da comunidade. “Essas ações são fundamentais para levar informação e conscientização às famílias. Quando a população conhece os sinais de violência e entende a importância da denúncia, conseguimos fortalecer ainda mais a proteção das nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

O presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), o deputado estadual Munir Francisco Neto, participou das ações e reforçou a importância da mobilização social.

“O ‘Maio Laranja’ tem um papel essencial, porque mobiliza toda a sociedade na proteção de crianças e adolescentes. Informação e conscientização são ferramentas fundamentais para prevenir e combater esse tipo de violência”, afirmou Munir.

Peça teatral

Ainda dentro da programação, na quarta-feira (13), crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Cras Vila Brasília apresentaram a peça teatral “Fiscal Legal contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes!”, na Escola Lar Recanto das Crianças, no bairro Três Poços, reunindo 12 participantes no elenco e abordando de forma lúdica temas de prevenção e proteção infantil.

As atividades da campanha tiveram início na terça-feira (12), com a primeira blitz educativa na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, com participação da rede de proteção social do município.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), Mariana Pimenta, destacou a importância da continuidade das ações ao longo do mês. “A campanha é fundamental para ampliar a conscientização e fortalecer a rede de proteção. Quanto mais informação chega à população, maiores são as chances de prevenção”, afirmou.

Próxima ação da campanha “Maio Laranja”

A próxima atividade será realizada na segunda-feira (18), com caminhada de conscientização na Praça Brasil – Vila Santa Cecília, com concentração a partir das 8h, reunindo equipes da assistência social, rede de proteção e comunidade em geral.

A população pode denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes pelo Disque 100, canal gratuito, anônimo e disponível 24 horas por dia.