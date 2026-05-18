Dos dias 18 a 22 de maio, unidade promoverá palestras temáticas, além de entrega de prêmios para os profissionais destaques e sorteios de brindesFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Hospital do Retiro, em Volta Redonda, terá semana especial em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem
Dos dias 18 a 22 de maio, unidade promoverá palestras temáticas, além de entrega de prêmios para os profissionais destaques e sorteios de brindes para os participantes
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Dos dias 18 a 22 de maio, unidade promoverá palestras temáticas, além de entrega de prêmios para os profissionais destaques e sorteios de brindes para os participantes
Volta Redonda se destaca com 13 alunos medalhistas na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
Resultados em níveis nacional e estadual envolvem estudantes de unidades da SME e da Fevre
Volta Redonda terá sessões gratuitas de cinema ao ar livre no bairro Roma
Cinema Inflável será montado no Complexo Esportivo e Área de Lazer Libiano Abbiati, de 22 a 24 de maio, com filmes, curtas, clipes, recreação infantil e atividades culturais, além de distribuição de pipoca
Volta Redonda lança Ouvidoria da Assistência Social e I Mostra Científica
Projetos foram lançados durante celebração do Dia da Assistente Social, reunindo profissionais da rede socioassistencial e prestando homenagem a assistentes sociais pelo trabalho realizado
Volta Redonda intensifica mobilização com ações educativas, teatro e caminhadas de conscientização
Campanha segue com atividades em bairros, escolas e mobilizações públicas, reforçando o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
Demanda espontânea lidera atendimentos de abril no Nuai de Volta Redonda
Mais de 72% dos casos do mês chegaram ao núcleo por procura direta de vítimas de violação de direitos ou familiares
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