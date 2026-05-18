Dos dias 18 a 22 de maio, unidade promoverá palestras temáticas, além de entrega de prêmios para os profissionais destaques e sorteios de brindes - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Dos dias 18 a 22 de maio, unidade promoverá palestras temáticas, além de entrega de prêmios para os profissionais destaques e sorteios de brindesFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 18/05/2026 15:51

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, terá uma semana especial em celebração ao Dia Internacional da Enfermagem, comemorado no dia 12 de maio. Do dia 18 ao 22 deste mês, a unidade irá promover palestras temáticas para os funcionários na sala de aula do ambulatório, entrega de prêmios para os profissionais destaques e sorteios de brindes para os participantes.

A gerente de enfermagem do HMMR, Richele da Rocha Sales Sourial, destaca que a Semana da Enfermagem deste ano será pautada no tema “Técnica, ética e política: pilares inegociáveis para o cuidado de enfermagem”, escolhido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) para o 28º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizado em novembro deste ano em Natal-RN.

“Baseado nesta proposta, o HMMR, comprometido com a melhoria constante na prestação assistencial de qualidade, dedicou-se a trazer uma abordagem que ressalta a importância de uma técnica de qualidade, alicerçado em políticas públicas e sempre pautada sobre nosso código de ética. Os temas abordados trazem consigo o empoderamento da profissão, nos colocando como atores atuantes e protagonistas nos processos de cuidados aos pacientes”, destacou Richele, ressaltando que os palestrantes são profissionais da rede que trabalham e colaboram com a assistência prestada aos pacientes.

Abrindo a programação, nesta segunda, dia 18, às 9h, terá uma santa missa presidida pelo padre Carlos Henrique. A primeira palestra será na terça-feira (19), às 14h, com o enfermeiro Cristiano Xavier, que irá abordar o tema “Enfermagem e Acreditação: Transformando Dados em Decisões no Plano Terapêutico”.

Na quarta-feira, dia 20, às 14h, o enfermeiro Daniel Del Campo e a psicóloga Lana Leite irão falar sobre o tema “Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: É possível no Ambiente Hospitalar”. No dia seguinte, no mesmo horário, a enfermeira Débora Bracarense irá palestrar sobre “Diretrizes atualizadas para Lesão por Pressão”.

Fechando a semana, novamente às 14h, o coordenador de enfermagem do Samu, o enfermeiro José Luiz da Silva, irá ministrar uma palestra sobre “Enfermagem no APH (Atendimento Pré-Hospitalar)”.

Premiação

Além da programação de palestras, a Semana da Enfermagem irá premiar profissionais destaques. Serão dois tipos de premiação: o “Jubileu de Prata”, que irá reconhecer profissionais que exercem a profissão há 25 anos ou mais; e “Profissionais destaques”, que irá premiar funcionários escolhidos através de votação pelos próprios colegas de trabalho.

“Que todos possam participar para celebrarmos juntos esta data que homenageia um setor tão importante e essencial no dia a dia do hospital. Parabéns a todos os enfermeiros que fazem diariamente um trabalho de excelência, muito humano e profissional”, destacou a secretária municipal de Saúde e diretora-geral do HMMR, Márcia Cury.