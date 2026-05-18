Cinema Inflável será montado no Complexo Esportivo e Área de Lazer Libiano Abbiati, de 22 a 24 de maio - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Cinema Inflável será montado no Complexo Esportivo e Área de Lazer Libiano Abbiati, de 22 a 24 de maioFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 18/05/2026 15:46

Volta Redonda - Os moradores do bairro Roma, em Volta Redonda, poderão curtir sessões gratuitas de cinema ao ar livre neste mês de maio. O projeto Cinema Inflável, do Ministério da Cultura e Nubank, com o apoio da TV Brasil e da Prefeitura de Volta Redonda – por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) –, será montado no Complexo Esportivo e Área de Lazer Libiano Abbiati, do dia 22 ao dia 24, sempre a partir das 18h, com uma programação que inclui filmes, curtas, clipes, recreação infantil e atividades culturais, além de distribuição de pipoca.

Abrindo a programação, “Um Filme Minecraft” será exibido na próxima sexta-feira (22), mostrando uma aventura onde quatro jovens são transportados para o universo cúbico de Minecraft. O filme será dublado e a classificação é de 10 anos. Antes da sessão, o público confere o curta “Benedita”, de Lane Lopes e Cadu Azevedo, e participa da “Oficina de Pintura no Gesso”, atividade que propõe a criação artística em peças de gesso utilizando canetinhas coloridas.

No dia seguinte (23), uma nova aventura ganhará as telas com “Gato de Botas 2 - O Último Pedido”, que também será dublado e com classificação de 10 anos. A sessão será antecedida pelo curta “Percurso”, de Thaís Melo. A programação de abertura conta com a “Oficina de Contação de História Interativa”, que mistura personagens, música e brincadeiras, seguida de “Os Penetras da Alegria”, espetáculo interativo que reúne dança, contação de histórias, escultura de balões e participação do público.

Já no domingo (24), o premiado filme “King Richards: Criando Campeãs”, que rendeu o Oscar de melhor ator a Will Smith, será exibido na telona. O drama, que conta a história real de Richard Willians, pai das tenistas Serena e Venus, será dublado e com classificação de 12 anos. Antes da sessão, o público assiste ao videoclipe “Futuro”, de Tadeu Veiga, e participa da “Oficina de Escultura com Balões”, em que as crianças aprendem técnicas básicas para criar personagens e formas de maneira lúdica e coletiva.

“É mais uma ação importante, desta vez em parceria com o Ministério da Cultura, que estamos apoiando para descentralizar a cultura dos grandes centros, a levando para os bairros mais distantes, como é o caso do Roma. Isso dá a oportunidade de os moradores terem acesso a filmes e atividades culturais, ainda mais durante um fim de semana. Com certeza será uma programação de muito sucesso”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Cinema Inflável

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, com apoio da TV Brasil, o Cinema Inflável chega a Volta Redonda para a penúltima parada de sua temporada no estado do Rio de Janeiro. Realizado pela D+3 Produções, o projeto leva uma tela inflável de 60m² a localidades com acesso limitado às salas de cinema, seja por questões geográficas e/ou socioeconômicas, ocupando praças e promovendo diversão para toda a comunidade.

Com tela de 10 x 6 metros e capacidade para receber até 800 pessoas por sessão, o Cinema Inflável nasceu em 2013 como contrapartida social do Open Air Brasil, e vem ampliando seu alcance nos últimos anos. Em 2025, o projeto percorreu 12 regiões do Distrito Federal e 12 localidades na Bahia, consolidando uma circulação que, hoje, já soma mais de 30 edições e 50 mil pessoas alcançadas. Agora, entra na reta final da temporada fluminense, que já reuniu mais de 13 mil pessoas e será encerrada no fim de maio.

Além de ampliar o acesso gratuito ao cinema, a iniciativa transforma espaços públicos em pontos de encontro e valoriza a cultura local ao exibir, em sua tela gigante, curtas e videoclipes produzidos por realizadores das regiões por onde passa.

