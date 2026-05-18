Resultados em níveis nacional e estadual envolvem estudantes de unidades da SME e da Fevre - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Resultados em níveis nacional e estadual envolvem estudantes de unidades da SME e da FevreFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 18/05/2026 15:48

Volta Redonda - A rede municipal de ensino de Volta Redonda voltou a alcançar resultados expressivos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Na 20ª edição da competição, realizada em 2025, 13 estudantes conquistaram medalhas em níveis nacional e estadual, confirmando o destaque da cidade em uma das mais importantes iniciativas educacionais do país.

Os resultados envolvem alunos de unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre). Foram medalhistas Davi Damazio de Almeida, da Escola Municipal Paulo VI (ouro estadual); Gustavo de Souza Rozestolato, do Colégio Profª Themis de Almeida Vieira (bronze estadual); e Selena Freitas de Souza, do Colégio João XXIII (bronze estadual).

Na Escola Municipal Dr. João Paulo Pio de Abreu, conquistaram medalhas Gabriel da Silva Correia (bronze estadual) e Nicollas Bryan de Castro Noronha (prata nacional e estadual). A Escola Municipal Professora Maria Rosa Rodrigues teve como medalhista Marcelo Lopes da Costa (bronze estadual). Na Escola Municipal Espírito Santo, Matheus Nélio Peres Silva (bronze estadual). Já na Escola Municipal Tocantins, Adrian Lucas de Laia Corrêa (bronze estadual).

O Colégio Getúlio Vargas concentrou o maior número de medalhistas da rede municipal. Foram premiados André Gabriel M. F. de Oliveira (bronze estadual); Isabella Lopes Matosinhos (bronze nacional e prata estadual); Lis Yarah Moreira de Oliveira (bronze estadual); Miguel Fartes de Almeida Reis Raimundo (bronze nacional e prata estadual); e Victor Hugo Guimarães Lima Silva (bronze nacional e prata estadual). Além dos resultados individuais, o Colégio Getúlio Vargas também foi premiado pelo desempenho de seus estudantes na competição.

A professora Aline Guimarães de Castro, da Escola Municipal Tocantins, também foi reconhecida pelo trabalho de incentivo e preparação dos estudantes para a competição.

“Volta Redonda vem mantendo uma trajetória de destaque na OBMEP graças ao trabalho realizado nas escolas, ao empenho dos profissionais da educação e à dedicação dos nossos alunos. Esses resultados mostram a força da nossa rede municipal e o potencial dos estudantes quando recebem incentivo e oportunidades”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.