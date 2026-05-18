Ação mobilizou a rede de proteção e reforçou a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantil - Foto: Clara Preta/Smas

Ação mobilizou a rede de proteção e reforçou a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantilFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 18/05/2026 16:06

Volta Redonda - Cerca de 400 pessoas participaram, na manhã desta segunda-feira (18), da caminhada em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18/5), realizada na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A ação foi promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), através do Departamento de Proteção Especial (DPES).

O evento reuniu representantes do Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Guarda Municipal, Segurança Presente, Fundação CSN, Casa da Criança e do Adolescente, projetos sociais, além das secretarias municipais de Saúde (SMS) e da Pessoa com Deficiência (SMPD), entre outras instituições parceiras da rede de proteção.

A caminhada percorreu ruas da Vila Santa Cecília levando mensagens de conscientização, distribuição de materiais informativos e reforçando a importância da denúncia e da proteção das crianças e adolescentes. A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que a ação representa a união da rede de proteção em torno da causa.

“Essa caminhada já faz parte do calendário de mobilização da cidade e representa a união de toda a rede de proteção, envolvendo poder público e sociedade civil. Nosso objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da denúncia e da proteção das crianças e adolescentes, reforçando que esse compromisso precisa existir todos os dias”, afirmou.

Larissa também lembrou que o “18 de Maio” é uma data simbólica criada em memória de Araceli Crespo, criança vítima de violência no Espírito Santo, caso que se tornou um marco nacional no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

A diretora do Departamento de Proteção Especial da Smas, Mariana Pimenta, ressaltou que a campanha contou com uma programação especial ao longo do mês de maio. “Desde o início do mês realizamos diversas ações de conscientização e mobilização em diferentes pontos da cidade, como blitzes educativas, atividades nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), ações em instituições parceiras e apresentações voltadas às crianças, adolescentes e famílias atendidas pela rede socioassistencial. Hoje, encerramos essa programação com a caminhada, fortalecendo ainda mais esse trabalho coletivo de proteção.”

Durante o evento, o deputado estadual Munir Neto reforçou a importância da conscientização permanente da sociedade sobre o tema. “O combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes deve ser diário. Essa caminhada chama a atenção da população para a importância da denúncia e do cuidado com nossas crianças e adolescentes, que precisam crescer em ambientes seguros e protegidos”, afirmou.

Após a caminhada, os participantes acompanharam apresentações culturais e atividades de integração realizadas na Vila Santa Cecília. A ação também contou com distribuição de água, pipoca e algodão-doce para as crianças e famílias presentes.

18 de maio: um marco de mobilização nacional

O 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pela Lei Federal nº 9.970/2000. A data faz referência ao caso Araceli, ocorrido em 1973, em Vitória (ES), e simboliza a luta pela garantia dos direitos e pela proteção de crianças e adolescentes em todo o país.

A campanha também reforça a importância da denúncia de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, que pode ser feita por meio do Disque 100, Conselhos Tutelares e canais oficiais de proteção.