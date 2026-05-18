Ação mobilizou a rede de proteção e reforçou a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantilFoto: Clara Preta/Smas
Caminhada do ‘18 de Maio’ reúne cerca de 400 pessoas na Vila Santa Cecília em defesa das crianças e adolescentes
Ação promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Assistência Social, mobilizou a rede de proteção e reforçou a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantil
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Prefeitura de Volta Redonda promove caminhada em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial
Ação reuniu profissionais, usuários e familiares em defesa do cuidado humanizado e da inclusão social
Ex-alunas do projeto da Prefeitura de Volta Redonda são contratadas para serviços em escolas da rede municipal
Carla Cristina e Pâmela Gonçalves, que também virou professora da iniciativa, se formaram nos cursos gratuitos da área da construção civil e atuam em unidade da Fevre
Hospital do Retiro, em Volta Redonda, terá semana especial em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem
Dos dias 18 a 22 de maio, unidade promoverá palestras temáticas, além de entrega de prêmios para os profissionais destaques e sorteios de brindes para os participantes
Volta Redonda se destaca com 13 alunos medalhistas na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
Resultados em níveis nacional e estadual envolvem estudantes de unidades da SME e da Fevre
Volta Redonda terá sessões gratuitas de cinema ao ar livre no bairro Roma
Cinema Inflável será montado no Complexo Esportivo e Área de Lazer Libiano Abbiati, de 22 a 24 de maio, com filmes, curtas, clipes, recreação infantil e atividades culturais, além de distribuição de pipoca
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