Ação reuniu profissionais, usuários e familiares em defesa do cuidado humanizado e da inclusão social - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Ação reuniu profissionais, usuários e familiares em defesa do cuidado humanizado e da inclusão socialFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 18/05/2026 16:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Divisão Técnica de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta segunda-feira (18) uma caminhada em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. A mobilização teve início no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD Lúcia Maria Bessada, no bairro Conforto, e seguiu até a Praça da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

A ação reuniu profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), usuários dos serviços de saúde mental, familiares e a comunidade, reforçando a importância do cuidado humanizado, da inclusão social e do tratamento em liberdade para pessoas com sofrimento mental.

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial marca o movimento em defesa dos direitos das pessoas com transtornos mentais e da substituição dos antigos manicômios por uma rede de cuidado baseada no acolhimento, no respeito e na convivência em comunidade. A data faz referência ao encontro de trabalhadores da saúde mental realizado em 1987, em Bauru (SP), quando surgiu o lema “Por uma sociedade sem manicômios”.

A coordenadora da Divisão de Saúde Mental, Arielly Villarinho, falou sobre a importância da mobilização e do fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde mental.

“Essa data representa o compromisso diário da nossa rede com o cuidado em liberdade, com escuta, acolhimento e garantia de direitos. A luta antimanicomial reforça que saúde mental se faz com inclusão, acesso à cultura, ao trabalho, ao lazer e ao convívio social, sem preconceitos e sem exclusão”, afirmou.