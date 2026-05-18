Prefeito Neto anunciou avanço da busca por áreas e resolução de processos para a construção de mais unidades do programa Minha Casa, Minha Vida - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Prefeito Neto anunciou avanço da busca por áreas e resolução de processos para a construção de mais unidades do programa Minha Casa, Minha VidaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 18/05/2026 16:12

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, anunciou nesta segunda-feira (18), em seu gabinete, que a cidade pretende contar com mais unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. A medida reforça a adesão do município à Campanha da Fraternidade 2026 – iniciativa da Igreja Católica que, este ano, propõe à igreja e à sociedade a reflexão sobre moradia como condição essencial para a dignidade humana.

O município já entregou 112 apartamentos no Residencial Therezinha Gonçalves, no bairro Belmonte, e vai concluir outros cerca de 200 com o conjunto habitacional que está em construção no Morada do Campo. Durante a reunião, com a presença de secretários, gestores e assessores do município, entre outras autoridades – entre elas, representantes da Caixa Econômica Federal –, foram analisadas possíveis áreas onde novos empreendimentos poderão ser erguidos.

O prefeito Neto afirmou que o intuito é construir o máximo possível de moradias, com a meta de alcançar mil imóveis, dependendo dos terrenos e também da capacidade das construtoras.

“Queremos que todos tenham seu direito à casa própria garantido. Reuni a equipe e vamos fazer o que for possível para que mais moradias sejam construídas em nossa cidade e atendam aqueles que mais precisam. É um compromisso do município com a população”, frisou o prefeito.

Presente no encontro, o vigário-geral da Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda, monsenhor Alércio de Carvalho, falou sobre a importância da Campanha da Fraternidade deste ano.

“Entendemos que toda pessoa tem direito a ter o seu espaço, a ter a sua propriedade, onde casa nós compreendemos não apenas como estrutura física, mas como lar, lugar de proteção, de convivência familiar, onde as relações se estabelecem. E a Campanha da Fraternidade deste ano, ao analisar a questão de habitação no país, percebe-se que muitas famílias ou não têm a sua própria casa ou vivem em situação de vulnerabilidade”, afirma o monsenhor Alércio.

O representante da igreja católica destacou, ainda que, ao ter conhecimento do Plano Diretor do município, por parte do bispo Dom Luiz Henrique, foi identificada a necessidade de ampliar e contemplar mais famílias de Volta Redonda com um projeto habitacional.

“A missão da Igreja é moderar, é sugerir a todos que nos procuram, sem exceção. Então, ao participar de algo dessa natureza aqui hoje, com essa possibilidade de um programa de mais moradias, isso nos alegra, porque a gente vê que alguma coisa está sendo feita. Claro, e junto com a moradia, tem que chegar também saúde, segurança, lazer e educação”, reforçou o representante da diocese.

Por determinação do prefeito Neto, tanto a busca por novas áreas quanto a parte de processos e outros trâmites legais serão intensificados nos próximos dias, para que o município consiga beneficiar o quanto antes mais famílias que desejam realizar o sonho da casa própria, atendendo aos critérios definidos pelo programa.

Mais de 2,5 mil unidades

Desde 2009, o projeto Minha Casa, Minha Vida beneficiou mais de 2,5 mil famílias em Volta Redonda, com a construção de unidades nos bairros Santa Cruz, Candelária, São Sebastião, Roma, Jardim Cidade do Aço, Três Poços e Belmonte, graças às parcerias dos governos municipal e federal, com financiamento por meio da Caixa Econômica Federal – também responsável por acompanhar as obras. No município, vários órgãos municipais trabalham em conjunto para oferecer toda a infraestrutura necessária antes da entrega das chaves.