Ação leva informação à população e reforça punições previstas na legislaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda inicia instalação de placas de conscientização contra abandono e maus-tratos aos animais
Ação, que faz parte da Lei Municipal nº 6.601/2025, de autoria do vereador Renan Cury, leva informação à população e reforça punições previstas na legislação
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Ação, que faz parte da Lei Municipal nº 6.601/2025, de autoria do vereador Renan Cury, leva informação à população e reforça punições previstas na legislação
‘Ficções’, com Vera Holtz, chega a Volta Redonda na próxima semana
Espetáculo será encenado no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior no dia 27 (quarta-feira); troca de ingressos será na próxima segunda (25) na Biblioteca Municipal
Instalação "Ininterrupções Universais" une Física e Poesia na Galeria de Arte do Gacemss
Mostra do físico e escritor José Huguenin propõe experiência interativa entre ciência, arte e linguagem poética
Volta Redonda adere à Campanha da Fraternidade 2026 com anúncio de mais moradias
Prefeito Neto anunciou avanço da busca por áreas e resolução de processos para a construção de mais unidades do programa Minha Casa, Minha Vida
Caminhada do ‘18 de Maio’ reúne cerca de 400 pessoas na Vila Santa Cecília em defesa das crianças e adolescentes
Ação promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Assistência Social, mobilizou a rede de proteção e reforçou a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantil
Prefeitura de Volta Redonda promove caminhada em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial
Ação reuniu profissionais, usuários e familiares em defesa do cuidado humanizado e da inclusão social
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