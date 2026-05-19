Espetáculo será encenado no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior no dia 27 (quarta-feira) - Foto: Flávia Canavarro/Divulgação

Espetáculo será encenado no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior no dia 27 (quarta-feira)Foto: Flávia Canavarro/Divulgação

Publicado 19/05/2026 14:50

Volta Redonda - Mais um sucesso teatral de público e crítica chega a Volta Redonda: desta vez, a atração é a peça “Ficções”, com Vera Holtz, que será encenada na quarta-feira (27), às 20h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no bairro Laranjal. Oferecido pelo Sesc-RJ, o espetáculo tem o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), e Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR).

Para garantir seu ingresso, é preciso realizar a troca por um litro de leite na próxima segunda-feira (25), das 8h às 17h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. “Mais uma vez, o público terá a oportunidade de assistir a uma peça de sucesso nacional graças à parceria com o Sesc. É a partir dessa união de forças que conseguimos fomentar o hábito de consumir cultura, da mesma forma que investimos em outras expressões artísticas. É o caso, por exemplo, da nossa participação, desde a última segunda-feira (18), na Semana Nacional dos Museus”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Idealizado por Felipe Heráclito Lima a partir do best-seller “Sapiens – Uma Breve História da Humanidade”, “Ficções” é escrita e dirigida por Rodrigo Portella e estrelada por Vera Holtz. O espetáculo é apresentado como uma reflexão sobre a capacidade humana de criar e acreditar em ficções: deuses, dinheiro, nações, o que foi ou não inventado? Apesar dessa habilidade inédita e revolucionária que alçou nossa espécie à condição “donos” do planeta, o ponto de partida do texto é a crença de que seguimos inseguros e sem saber para onde ir.

“Ficções” já recebeu 5 prêmios, além de mais de 30 indicações, com um público superior a 150 mil espectadores em mais de 350 sessões.