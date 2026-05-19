Encontro entre equipes técnicas busca aprimorar fluxos e garantir cuidado mais eficiente à população em situação de vulnerabilidade - Foto: Clara Preta/Smas

Encontro entre equipes técnicas busca aprimorar fluxos e garantir cuidado mais eficiente à população em situação de vulnerabilidadeFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 19/05/2026 16:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promoveu, nesta terça-feira (19), um encontro estratégico entre profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e do Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para fortalecer a integração entre os serviços e aprimorar o atendimento oferecido à população.

Realizada no auditório da Smas, a reunião reuniu coordenadores e técnicos das duas áreas com o objetivo de reorganizar fluxos de atendimento, ampliar a comunicação entre os setores e garantir um acompanhamento mais eficiente, integrado e humanizado aos usuários da rede pública, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social e sofrimento psíquico.

Durante o encontro, as equipes apresentaram os serviços desenvolvidos pela Assistência Social e pela Saúde Mental, promovendo troca de experiências, alinhamento de estratégias e discussão de protocolos conjuntos de atuação.

A subsecretária da Smas, Larissa Garcez, destacou a importância da articulação entre as políticas públicas para garantir um atendimento mais completo à população. “Não existe política pública sem articulação intersetorial, principalmente quando se trata da população em situação de rua. Precisamos dessa aproximação entre assistência social e saúde para avançar no atendimento à população e garantir um trabalho mais eficiente e humanizado”, afirmou.

A coordenadora da Saúde Mental da SMS, Arielly Vilarinho, ressaltou que o encontro representa um avanço importante para fortalecer o cuidado integral e evitar atendimentos fragmentados. “Hoje, o nosso maior desafio é garantir a integração do cuidado. Muitas vezes, os serviços acontecem de forma isolada, e isso dificulta tanto o trabalho das equipes quanto o atendimento ao usuário. Com essa troca de informações, vamos conseguir melhorar o cuidado e reorganizar os fluxos de atendimento”, destacou.

A diretora do Departamento de Proteção Especial Social (DPES), Mariana Pimenta, destacou que a proposta é fortalecer espaços permanentes de diálogo entre os profissionais das duas áreas. “Esse é mais um momento de aproximação. Fizemos uma primeira reunião e identificamos a necessidade de estarmos mais próximos, inicialmente entre as coordenações e, depois, entre os técnicos. Nossa proposta é retomar o fórum permanente de trabalhadores da saúde e da assistência social, criado em 2021, para fortalecer essa articulação e avançar na construção dos protocolos e fluxos de atendimento da população em situação de rua”, explicou.

A iniciativa integra as ações da Prefeitura de Volta Redonda voltadas ao fortalecimento da rede de proteção social e à construção de um atendimento cada vez mais organizado, integrado e humanizado para os usuários dos serviços públicos municipais.