Moradores têm até sexta-feira (22) para participar do levantamento que vai ajudar a definir cursos gratuitos oferecidos nas comunidades - Foto: Clara Preta/Smas

Moradores têm até sexta-feira (22) para participar do levantamento que vai ajudar a definir cursos gratuitos oferecidos nas comunidadesFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 20/05/2026 14:32

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda está com inscrições abertas, até esta sexta-feira (22), para a consulta pública do Programa de Inclusão Produtiva, que vai ajudar a definir quais oficinas e cursos poderão ser oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. O formulário online para participação está disponível através do link A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda está com inscrições abertas, até esta sexta-feira (22), para a consulta pública do Programa de Inclusão Produtiva, que vai ajudar a definir quais oficinas e cursos poderão ser oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. O formulário online para participação está disponível através do link https://abre.ai/consultacras2026

A participação é gratuita e a proposta é identificar as demandas de cada território para que as atividades oferecidas estejam alinhadas às necessidades e aos interesses da população atendida pelos Cras. A iniciativa tem como objetivo aproximar oportunidades de qualificação profissional da população, permitindo que os próprios moradores indiquem os cursos e oficinas de maior interesse para suas comunidades.

A subsecretária da Smas, Larissa Garcez, destacou a importância da participação popular na construção das ações do programa. “Queremos ouvir a população para entender quais oficinas e cursos realmente fazem sentido para cada território. Essa escuta é fundamental para fortalecer as oportunidades de capacitação e geração de renda dentro das comunidades”, afirmou Larissa.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB), Cristiane Alves, ressaltou que o levantamento vai permitir que os serviços sejam planejados de forma mais próxima da realidade dos moradores. “Nosso objetivo é levar oficinas que atendam aos interesses e às necessidades da população. Quanto maior a participação das comunidades, mais assertivas serão as ações desenvolvidas nos Cras”, destacou Cristiane.

O Programa de Inclusão Produtiva busca fortalecer a geração de renda, ampliar oportunidades de capacitação e incentivar a autonomia das famílias atendidas pela rede socioassistencial do município.