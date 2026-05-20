Moradores têm até sexta-feira (22) para participar do levantamento que vai ajudar a definir cursos gratuitos oferecidos nas comunidadesFoto: Clara Preta/Smas
Assistência Social de Volta Redonda abre consulta pública para oficinas do Programa de Inclusão Produtiva nos Cras
Moradores têm até sexta-feira (22) para participar do levantamento que vai ajudar a definir cursos gratuitos oferecidos nas comunidades
Assistência Social de Volta Redonda abre consulta pública para oficinas do Programa de Inclusão Produtiva nos Cras
Moradores têm até sexta-feira (22) para participar do levantamento que vai ajudar a definir cursos gratuitos oferecidos nas comunidades
Inscrições para curso gratuito de Programador Mobile vão até sexta-feira (22) em Volta Redonda
Capacitação é fruto de parceria entre prefeitura e Senai. Aulas começam dia 25 (segunda-feira)
Fluxo integrado da rede de proteção ajuda na condução de caso de violência contra criança em Volta Redonda
Protocolo criado no ano passado reúne órgãos públicos e instituições para agilizar acolhimento e proteção das vítimas
Memorial Zumbi, em Volta Redonda, recebe jovens em programação cultural da Semana Nacional de Museus
Evento reuniu palestra sobre profissões do futuro, roda de rima e visita à exposição sobre Julinho dos Palmares
Prefeitura de Volta Redonda fortalece integração entre Assistência Social e Saúde para ampliar atendimento humanizado
Encontro entre equipes técnicas busca aprimorar fluxos e garantir cuidado mais eficiente à população em situação de vulnerabilidade
Prefeitura de Volta Redonda inicia instalação de placas de conscientização contra abandono e maus-tratos aos animais
Ação, que faz parte da Lei Municipal nº 6.601/2025, de autoria do vereador Renan Cury, leva informação à população e reforça punições previstas na legislação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.