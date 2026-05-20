Moradores têm até sexta-feira (22) para participar do levantamento que vai ajudar a definir cursos gratuitos oferecidos nas comunidadesFoto: Clara Preta/Smas

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Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda está com inscrições abertas, até esta sexta-feira (22), para a consulta pública do Programa de Inclusão Produtiva, que vai ajudar a definir quais oficinas e cursos poderão ser oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. O formulário online para participação está disponível através do link https://abre.ai/consultacras2026.
A participação é gratuita e a proposta é identificar as demandas de cada território para que as atividades oferecidas estejam alinhadas às necessidades e aos interesses da população atendida pelos Cras. A iniciativa tem como objetivo aproximar oportunidades de qualificação profissional da população, permitindo que os próprios moradores indiquem os cursos e oficinas de maior interesse para suas comunidades.
A subsecretária da Smas, Larissa Garcez, destacou a importância da participação popular na construção das ações do programa. “Queremos ouvir a população para entender quais oficinas e cursos realmente fazem sentido para cada território. Essa escuta é fundamental para fortalecer as oportunidades de capacitação e geração de renda dentro das comunidades”, afirmou Larissa.
A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB), Cristiane Alves, ressaltou que o levantamento vai permitir que os serviços sejam planejados de forma mais próxima da realidade dos moradores. “Nosso objetivo é levar oficinas que atendam aos interesses e às necessidades da população. Quanto maior a participação das comunidades, mais assertivas serão as ações desenvolvidas nos Cras”, destacou Cristiane.
O Programa de Inclusão Produtiva busca fortalecer a geração de renda, ampliar oportunidades de capacitação e incentivar a autonomia das famílias atendidas pela rede socioassistencial do município.
De acordo com a Smas, quanto maior o número de participações, maiores são as possibilidades de implantação das oficinas mais solicitadas em cada região da cidade. Acesse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbyGHJAFaSntIeqR6ubqhhOYuctAIVz-1WHF2zVSPwiX9bzQ/viewform?pli=1&utm_source=chatgpt.com.