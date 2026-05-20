Capacitação é fruto de parceria entre prefeitura e Senai. Aulas começam dia 25 (segunda-feira) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Capacitação é fruto de parceria entre prefeitura e Senai. Aulas começam dia 25 (segunda-feira)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 20/05/2026 14:28

Volta Redonda - Terminam nesta sexta-feira, dia 22, as inscrições para o curso gratuito de Programador Mobile oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais da Juventude (Sejuv) e de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Os interessados devem comparecer ao Senai, na Avenida Pedro Lima Mendes, nº 490, bairro Aero Clube. É preciso ter 16 anos ou mais e cursar o ensino médio. É necessário levar original e cópia do CPF, Carteira de Identidade, comprovante de residência e de escolaridade. Menores de 18 anos devem ir acompanhados de um responsável para fazer a matrícula.

As aulas terão início no dia 25 e serão realizadas de segunda a sextas-feira, das 13h às 17h, na carreta do Senai que fica em frente ao Palácio 17 de Julho (sede da prefeitura), na praça Sávio Gama, no Aterrado.

Curso

O curso prepara o aluno para atuar como desenvolvedor de software especializado em criar aplicativos para dispositivos móveis (smartphones e tablets). Eles escrevem código utilizando linguagens específicas (como Swift/Objective-C para iOS, ou Kotlin/Java para Android, ou frameworks híbridos como Flutter/React Native) que traduzem o design da interface em um aplicativo funcional, garantindo que a experiência do usuário seja fluida e adaptada às telas sensíveis ao toque.