Capacitação é fruto de parceria entre prefeitura e Senai. Aulas começam dia 25 (segunda-feira)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Inscrições para curso gratuito de Programador Mobile vão até sexta-feira (22) em Volta Redonda
Capacitação é fruto de parceria entre prefeitura e Senai. Aulas começam dia 25 (segunda-feira)
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Encontro entre equipes técnicas busca aprimorar fluxos e garantir cuidado mais eficiente à população em situação de vulnerabilidade
Prefeitura de Volta Redonda inicia instalação de placas de conscientização contra abandono e maus-tratos aos animais
Ação, que faz parte da Lei Municipal nº 6.601/2025, de autoria do vereador Renan Cury, leva informação à população e reforça punições previstas na legislação
‘Ficções’, com Vera Holtz, chega a Volta Redonda na próxima semana
Espetáculo será encenado no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior no dia 27 (quarta-feira); troca de ingressos será na próxima segunda (25) na Biblioteca Municipal
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